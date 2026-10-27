Media Spanyol menarik kesimpulan yang persis sama soal kemenangan Harry Kane di Ballon d'Or

Surat kabar Spanyol pada Senin malam menarik kesamaan antara kemenangan Harry Kane dalam Ballon d'Or dan kemenangan Lionel Messi pada 2010. Media menilai bahwa dewan juri Anda lebih mengutamakan "kelas individu" daripada gelar tim, dan bahwa kampanye promosi diri demi meraih penghargaan itu tidak ada gunanya.

Kane terpilih sebagai pesepakbola terbaik musim lalu pada Senin malam. Ia menerima penghargaan itu dengan mengungguli Kylian Mbappé dan Lamine Yamal, yang masing-masing menempati posisi kedua dan ketiga.

El Pais menyatakan bahwa "gol lebih menentukan daripada gelar". Media Spanyol itu menekankan bahwa Yamal telah memenangi hampir semua gelar yang bisa diraih, kecuali Liga Champions, tetapi Kane mencetak lebih banyak gol.

MARCA menarik kesimpulan serupa dan membandingkannya dengan penganugerahan pada 2010. Saat itu, Messi memenangi penghargaan tersebut dengan mengungguli Iniesta dan Xavi, meski kedua pemain itu meraih gelar Piala Dunia.

AS juga mencatat bahwa gol merupakan faktor terpenting untuk penghargaan itu. Kane mencetak 73 gol musim ini, menempati posisi ketiga di Piala Dunia, dan memenangi seluruh gelar domestik bersama Bayern. Surat kabar itu menyebut Kane layak terpilih dan menulis bahwa kampanye promosi diri tidak ada gunanya.

El Confidential turut menyoroti promosi diri Mbappé dan Yamal, serta menulis bahwa Kane telah "membawa kedua pemain sayap itu turun dari awang-awang".