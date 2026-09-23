Media Spanyol memberitakan kabar baik besar tentang Frenkie de Jong

Frenkie de Jong membuat langkah sangat besar dalam pemulihannya, demikian dilaporkan Diario SPORT pada Rabu pagi. Gelandang itu diperkirakan kembali mengikuti latihan tim dalam waktu tiga pekan.

De Jong sudah mengalami cedera lutut sebelum Piala Dunia musim panas lalu, tetapi tetap memutuskan bermain menahan rasa sakit bersama timnas Belanda, yang membuat klubnya FC Barcelona sangat kesal.

Playmaker itu kemudian bisa memilih menjalani operasi atau membiarkan cederanya pulih dengan ‘cara alami’. De Jong memilih opsi yang terakhir.

Beberapa pekan lalu ia sempat berada di lapangan latihan bersama para fisioterapis, tetapi setelah beberapa sprint ia harus kembali masuk karena masih terlalu terganggu.

Kini kondisi lutut De Jong memang jauh lebih baik. Dalam beberapa hari terakhir rasa sakitnya nyaris hilang. Saat ini ia sudah berlatih sendiri di lapangan. Menurut SPORT, De Jong sangat antusias dengan progres tersebut.

Barça mengawali musim ini dengan sangat baik tanpa gelandang kelahiran Arkel tersebut. Klub itu kokoh di puncak klasemen LaLiga dengan 21 poin dari 7 pertandingan. Di Liga Champions, laga pertama juga dimenangi dengan meyakinkan: klub itu terlalu kuat bagi Feyenoord dengan skor 5-1.