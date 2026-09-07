Sebuah laporan media Spanyol, hari Senin ini, menyebutkan bahwa penyerang Prancis Karim Benzema terjebak di Arab Saudi, sebab meski kontraknya telah diakhiri secara damai dengan Al Hilal setelah hanya tujuh bulan sejak kedatangannya, kepergiannya tidak berarti ia memiliki kebebasan penuh untuk memilih tujuan berikutnya.

Menurut surat kabar Spanyol "Marca", bursa transfer musim panas menyaksikan ketidakmungkinan kembalinya pemain tersebut ke klub asalnya Olympique Lyon tempat ia dibesarkan, di mana masalahnya terletak pada kenyataan bahwa sang penyerang terikat kontrak dengan Liga Profesional Roshn hingga tahun 2030.

Matthieu Louis-Jean, Direktur Olahraga Lyon, mengatakan: "Benar bahwa ada komunikasi dengan Benzema melalui perantara musim panas ini, tetapi hal itu mustahil karena situasi kontraknya menghalangi hal tersebut. Karim adalah pemain luar biasa, dan kami sedang mencari seorang penyerang, namun kami tidak dapat menyelesaikan apa pun."

Akar krisis ini berawal dari perencanaan olahraga di klub Al Hilal, di mana klub Arab Saudi tersebut memperkuat skuadnya secara besar-besaran dan menginvestasikan lebih dari 200 juta untuk memperkuat timnya.

Perekrutan besar tim itu mencakup pemain seperti Martinelli, Somerville, dan Watkins, yang bergabung dengan daftar pemain profesional asing yang sudah mencakup Yassine Bounou, Theo Hernandez, Kalidou Koulibaly, Sergej Milinkovic-Savic, Ruben Neves, dan lainnya.

Situasi ini berujung pada pemberitahuan manajemen Al Hilal kepada Benzema bahwa ia tidak akan didaftarkan di kompetisi domestik, yang berarti partisipasinya terbatas hanya pada turnamen Liga Champions Asia.

Fakta-fakta ini mempercepat tercapainya kesepakatan untuk mengakhiri kariernya bersama klub, meski Benzema sendiri sempat menegaskan bahwa ia akan tetap bertahan di skuad Al Hilal pada tanggal 21 Agustus.

Setelah enam bulan sejak penandatanganannya, Benzema meninggalkan skuad tim yang diasuh pelatih Simone Inzaghi sebelum bursa transfer ditutup. Sang penyerang, sebelum kontraknya diakhiri, sempat menerima ketertarikan dari klub Al Shabab, dan kemungkinan kembalinya ia ke Al Ittihad juga sempat dipertimbangkan.

Kondisi penuh ketidakpastian menyelimuti masa depan pemain tersebut saat ini, di mana masa depannya masih terkait dengan Arab Saudi meskipun ia tanpa tim.

Lyon muncul sebagai tujuan favorit bagi sang pemain, meski situasi kontraknya saat ini mempersulit persoalan kembalinya ia ke benua Eropa.

Hari-hari mendatang akan menentukan apakah ia mampu menyelesaikan situasinya saat ini, menandatangani kontrak dengan klub Arab Saudi lain, atau mengambil keputusan bahwa telah tiba waktunya untuk menggantung sepatunya dan mengakhiri karier legendarisnya.



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