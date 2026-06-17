Media sosial ramai membicarakan: apakah Lionel Messi lolos dari kartu merah saat tampil sebagai pahlawan?

Kartu merah yang tidak diberikan kepada Lionel Messi menjadi bahan perbincangan di seluruh dunia. Bintang Argentina tersebut, yang memulai Piala Dunia dengan mencetak hat-trick saat melawan Aljazair (menang 3-0), secara tidak sengaja menendang tulang betis Aïssa Mandi dengan keras setelah pertandingan berjalan setengah jam. VAR tidak meninjau momen tersebut.

Insiden tersebut terjadi pada menit ke-32. Mandi lebih cepat dari Messi, sehingga pemain Argentina itu terpaksa mengerem lajunya. Dalam prosesnya, kakinya mendarat cukup tinggi di betis Mandi, yang kemudian membuat pemain Aljazair itu terjatuh.

Mandi mendapat tendangan bebas, tetapi Messi lolos tanpa kartu kuning. Bintang berusia 38 tahun itu beruntung karena wasit video tidak meninjau ulang rekaman tersebut.

Para penggemar sepak bola di media sosial mengecam keputusan tersebut dan berpendapat bahwa Messi seharusnya dikeluarkan dari lapangan.

Messi kemudian mencetak dua gol lagi. Pada menit ke-80, ia digantikan oleh Nico Paz (Como).

Pencetak Gol Terbanyak Sepanjang Masa

Dalam pertandingan internasional ke-200-nya, Messi juga mencatatkan sejarah di Piala Dunia. Berkat hat-trick-nya, ia kini menjadi salah satu pencetak gol terbanyak sepanjang masa di turnamen akbar dunia tersebut.

Sama seperti mantan penyerang Jerman Miroslav Klose, ia berhasil mencetak enam belas gol di Piala Dunia. Kylian Mbappé kini telah mencetak empat belas gol sejak Selasa.