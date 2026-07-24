Ajax menuai banyak pujian di media Serbia setelah menang 4-1 atas FK Vojvodina pada putaran kedua kualifikasi Conference League. Terutama banyak sanjungan untuk Abdellah Ouazane yang baru berusia tujuh belas tahun.

Telegraf sangat memuji gol keempat Ajax pada masa injury time. "Indah dan magis. Abdellah Ouazane melewati beberapa pemain Vojvodina seperti Lionel Messi, setelah itu ia entah bagaimana berhasil mengalirkan bola kepada rekan setimnya, Mohamed Abdalla."

Abdalla berusia enam belas tahun dan 277 hari ketika mencetak gol untuk membawa Ajax unggul 4-1. Dengan demikian, ia menjadi pencetak gol termuda sepanjang sejarah klub Amsterdam itu di kompetisi Eropa. Pemain pengganti tersebut mencetak gol tiga menit dan delapan detik setelah masuk.

Menurut Sportal, Vojvodina sama sekali tidak punya peluang melawan Ajax. "Mereka tidak mampu menandingi raksasa Belanda itu, meskipun berusaha memberikan tekanan. Ajax dengan mudah menembus area penalti."

Ada perhatian khusus untuk kiper Dragan Rosic, yang mencegah kekalahan lebih besar bagi tim tuan rumah. "Ia menjadi sorotan, karena Rosic pada fase awal laga mencegah timnya runtuh total dengan menepis tembakan dari berbagai sudut."

RTS menilai Vojvodina sesekali mampu memberikan perlawanan kepada Ajax. "Namun Ajax memegang kendali pada sebagian besar pertandingan, menciptakan lebih banyak peluang, dan meraih kemenangan meyakinkan."

Ajax akan menjamu Vojvodina pada Kamis pekan depan. Laga itu tampaknya hanya akan berarti untuk statistik, mengingat kemenangan telak pada leg pertama.