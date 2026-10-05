Media Serbia memuji penampilan gemilang Belanda - Serbia: "Seorang maestro sepak bola!"

Media Serbia sangat terkesan dengan permainan Dusan Tadic. Penyerang NEC itu menjadi kapten dalam duel melawan Timnas Belanda pada Minggu malam (2-1) dan mendapat banyak pujian setelah laga.

Tadic mendapat kesempatan tampil di starting XI Serbia pada Minggu malam. Mantan pemain FC Twente dan Ajax itu bahkan mengenakan ban kapten di tim nasional.

Tadic sempat tidak bersedia membela Serbia selama dua tahun. Ia bermain di Timur Tengah dan tidak berminat terbang jauh kembali ke Eropa setiap kali ada pertandingan.

Kini setelah kembali bermain untuk NEC, ia baru-baru ini kembali menyatakan kesediaannya. Dengan hasil positif, demikian kesimpulan surat kabar Serbia. Terutama umpan Tadic dalam proses gol penyama kedudukan 1-1 yang menuai pujian.

Mozzart Sport menyoroti dua momen. “Umpan luar biasa kepada Pavlovic, yang tidak berhasil mengubahnya menjadi gol, dan tentu saja andil dalam proses gol itu. Hanya sedikit pemain di Eropa yang punya kemampuan seperti dia. Seluruh kreativitas dalam tim kami berasal darinya. Saat dia masih berada di lapangan, kami seimbang dengan Belanda. Setelah itu tidak lagi,” tulis media tersebut.

Sportinjo Informer juga sangat memuji pemain berusia 37 tahun itu, tetapi juga melihat satu masalah besar. “Saat dia kelelahan pada menit ke-66 dan meninggalkan lapangan, Serbia menjadi tak berdaya. Tak lama kemudian gol penentu 2-1 tercipta. Hanya sedikit maestro sepak bola di Eropa seperti dia. Serbia tampaknya tidak bisa mengombinasikan permainan dengan baik saat dia duduk di bangku cadangan.”

Masalah yang sama juga disorot Sportklub . “Saat dia masih berada di atas lapangan, Serbia tampil sebagai lawan serius yang siap mencetak gol. Setelah itu sama sekali tidak lagi.”