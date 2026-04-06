Al Ittihad v Al Hazem: Saudi Pro League
Media Saudi: Transfer Youssef Al-Nusairi Menunjukkan Adanya Ketidakberesan di Dalam Federasi!

Serangan baru terhadap bintang asal Maroko

Penyerang Al-Ittihad Jeddah asal Maroko, Youssef En-Nesyri, kembali menjadi sasaran kritik media akibat penurunan performanya bersama "Al-Amid" sejak bergabung pada bursa transfer musim dingin lalu.

Al-Ittihad merekrut Al-Nusairi untuk menggantikan kepergian pemain Prancis Karim Benzema ke Al-Hilal, di mana ia menjadi bagian dari kesepakatan pertukaran yang melibatkan kepergian N'Golo Kanté ke Fenerbahçe dan kedatangannya ke "Al-Amid".

Jurnalis Muhammad Al-Bakiri mengatakan dalam pernyataannya di program "Al-Arabiya FM": "Kesepakatan Youssef Al-Nusairi menunjukkan kekacauan manajemen di dalam Al-Ittihad, karena pemain tersebut tidak cocok dengan gaya permainan tim."

Dia menambahkan: "Al-Nusairi tidak memiliki keterampilan teknis, tetapi dia unggul dalam sundulan, dan Al-Ittihad tidak mengandalkan senjata ini seperti musim lalu, sehingga perencanaan transfer ini sejak awal sudah buruk."

Dia melanjutkan: "Seharusnya alat-alat ditentukan untuk mendukung sistem permainan saat ini, namun kehadiran Al-Nusairi tidak menambah nilai bagi Al-Ittihad, sehingga rata-rata gol tim menurun, dan pemain tersebut jelas tidak berguna."

Al-Bakiri menegaskan bahwa Al-Ittihad merekrut Al-Nusairi untuk menggantikan kepergian Benzema, menjelaskan: "Al-Ittihad akan memasuki paruh kedua tanpa penyerang, dan bintang Maroko itu adalah opsi yang tersedia, jadi mereka memutuskan untuk merekrutnya."

Berita-berita media mengabarkan kepergian Youssef Al-Nusairi dari Al-Ittihad pada musim panas mendatang, sebelum kabar tersebut dibantah dalam pernyataan khusus kepada "Koora".

