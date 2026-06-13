Media Saudi: Situasi kacau melanda Maroko dan sulit untuk mengungguli Brasil!

Tim nasional Maroko mendapat serangan keras dari sejumlah jurnalis Saudi, menjelang pertandingan yang dinanti-nantikan melawan Brasil, yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu pagi, dalam rangkaian pertandingan babak pertama Piala Dunia 2026.

Timnas Maroko berada di Grup C yang juga dihuni Brasil, Haiti, dan Skotlandia, di mana sebagian besar prediksi menunjukkan bahwa "Singa Atlas" akan lolos dengan mudah ke babak 32 besar.

Muhsin Al-Jamaan, mantan pemain timnas Saudi dan analis olahraga saat ini, mengatakan dalam wawancara di saluran "Al-Riyadiah" Saudi: "Brasil memiliki skuad pemain yang luar biasa, dan yang membedakan skuad ini adalah pengalaman dan ketangguhan; faktor usia tidak menjadi masalah bagi saya."

Dia menambahkan: "Mulai dari barisan belakang, melewati lini tengah, hingga lini serang, timnas Brasil memiliki sejumlah pemain yang mampu mengalahkan Maroko dan tim-tim lainnya."

Dia melanjutkan: "Maroko bisa bermain bagus, tapi masalahnya ada pada kekacauan yang menguasai keputusan manajemen terkait pergantian pelatih. Saya tidak tahu strategi apa yang akan diandalkan pelatih saat ini, dan hal itu akan membuat segalanya lebih sulit saat melawan Brasil."

Baca juga..Ronaldo baru.. Apakah Piala Dunia Amerika akan menyaksikan kelahiran fenomena Brasil lainnya?

Dia menambahkan: "Kestabilan adalah salah satu faktor terpenting kesuksesan bagi tim nasional mana pun, dan inilah yang terjadi saat ini di Argentina, karena keberlanjutan Scaloni telah menghasilkan prestasi, tetapi kekacauan menguasai Maroko."

Sementara itu, jurnalis Nabil Naqshbandi mengatakan pada saat yang sama: "Maroko menjadi sangat tidak jelas, memang benar mereka telah meraih banyak prestasi di era modern, tetapi ada situasi aneh yang tidak saya pahami dalam pengambilan keputusan."

Ia menjelaskan: "Timnas Brasil memiliki pemain-pemain luar biasa, terutama di lini depan, dipimpin oleh Vinícius dan Raphinha, serta Casemiro di belakang mereka, dan satu-satunya masalahnya adalah kekompakan."

Dia melanjutkan: "Pertandingan melawan Maroko akan menjadi yang terberat bagi Brasil di babak penyisihan grup, tetapi Brasil memiliki kemampuan untuk menang, karena pelatih Atlas Blacks belum menentukan susunan pemain yang jelas hingga saat ini."

Dia menyimpulkan: "Saya berharap timnas Maroko tampil sesuai harapan, terutama Yassine Bounou yang mengalami musim yang kurang memuaskan bersama Al-Hilal."



