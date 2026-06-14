Jurnalis Saudi Saud Al-Sarami melontarkan pernyataan kontroversial, di mana ia memuji performa yang ditunjukkan oleh talenta Maroko Ayoub Bouadi, dengan menilai bahwa gelandang muda tersebut layak bermain untuk Barcelona. Ia juga meramalkan masa depan cerah bagi tim nasional Maroko yang berpotensi membawa mereka meraih gelar Piala Dunia dalam beberapa tahun mendatang.

Pernyataan Al-Sarami tersebut muncul setelah penampilan menonjol yang ditunjukkan Bouadi dalam laga antara Maroko dan Brasil pada putaran pertama Grup C Piala Dunia 2026, pertandingan yang berakhir imbang 1-1 dan menampilkan penampilan gemilang sejumlah bintang "Singa Atlas".

Jurnalis Saudi itu menilai bahwa FIFA tidak adil terhadap pemain Maroko tersebut dalam penghargaan individu untuk pertandingan tersebut, sambil mencatat bahwa bintang Real Madrid, Vinícius Júnior, mendapat pengakuan yang lebih besar daripada yang pantas ia terima berdasarkan penampilannya di lapangan.

Al-Sarami mengatakan bahwa pemain terbaik dalam pertandingan tersebut menurut pandangannya adalah Ayoub Bouadi, sambil menambahkan bahwa pemain tersebut diabaikan meskipun tampil luar biasa melawan salah satu tim terkuat di dunia, dan menegaskan bahwa pengaruhnya di lini tengah sangat jelas sepanjang pertandingan.

Al-Sarami tidak hanya memuji penampilan Bouadi, tetapi juga melangkah lebih jauh dengan menegaskan bahwa pemain tersebut memiliki kemampuan yang memadai untuk bermain di Barcelona, dengan mengatakan: "Ayub Bouadi adalah pemain yang sangat berbakat, dan menurut saya tempatnya adalah di Barcelona, bukan di Liverpool," merujuk pada berita yang baru-baru ini mengaitkan sang pemain dengan sejumlah klub besar Eropa.

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Selain itu, jurnalis Saudi tersebut juga menyisihkan sebagian waktunya untuk memuji proyek sepak bola Maroko, dengan menganggap bahwa apa yang dicapai tim nasional saat ini bukanlah kebetulan, melainkan hasil kerja jangka panjang yang dimulai bertahun-tahun lalu.

Ia menjelaskan bahwa Maroko berhasil membangun model profesional untuk mengembangkan bakat melalui Akademi Sepak Bola Mohammed VI, yang tercermin pada kualitas generasi baru dan kemampuan tim nasional untuk bersaing melawan tim-tim besar dunia.

Dia menambahkan bahwa proyek Maroko kini menjadi salah satu proyek sepak bola terkemuka di dunia, dan diperkirakan akan terus meraih kesuksesan dalam beberapa tahun mendatang, baik di level tim nasional maupun dalam mengekspor talenta ke liga-liga Eropa terkuat.

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Al-Sarami mengakhiri pernyataannya dengan menegaskan bahwa Maroko memiliki fondasi untuk bersaing di level tertinggi, sambil mencatat bahwa bahkan jika tidak berhasil meraih gelar Piala Dunia 2026, tim nasional Maroko akan menjadi kandidat kuat untuk memenangkan Piala Dunia di masa depan, berkat kerja institusional yang sedang dibangun saat ini, sambil menegaskan bahwa "Singa Atlas" kini mampu bersaing dengan tim-tim sebesar Prancis, Portugal, dan Spanyol, bahkan mengungguli kekuatan sepak bola bersejarah seperti Brasil, Argentina, dan Inggris.