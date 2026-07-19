Meskipun pertandingan perebutan tempat ketiga di Piala Dunia antara Prancis dan Inggris merupakan pertandingan yang sangat berkesan, tak diragukan lagi bahwa tim Prancis ingin segera melupakannya. Bagi pelatih kepala Didier Deschamps, bagaimanapun juga, ini memang menjadi pertandingan perpisahan yang tak terlupakan, seperti yang juga dilaporkan oleh media Prancis.

Setelah pertandingan spektakuler yang berakhir dengan skor 4-6, masa jabatan Deschamps selama empat belas tahun sebagai pelatih kepala pun secara definitif berakhir. Ia mengundurkan diri sebagai salah satu pelatih nasional tersukses sepanjang masa, dengan gelar juara Piala Dunia 2018 dan posisi runner-up pada Piala Dunia sebelumnya. Meskipun berakhir dengan hasil yang mengecewakan, rasa hormat tetap mendominasi pemberitaan.

“Apa yang semula dimaksudkan sebagai penghormatan kepada Didier Deschamps setelah 14 tahun memimpin, berubah menjadi salah satu pertandingan paling aneh selama masa jabatannya sebagai pelatih kepala,” demikian pembuka artikel L’Équipe, yang tetap memberikan nilai 4 kepada sang pelatih untuk pertandingan terakhirnya.

“Dalam pertandingan ke-185 sekaligus yang terakhir sebagai pelatih timnas Prancis, babak pertama menjadi yang terburuk sepanjang kariernya. Ia pasti menyesal tidak menurunkan barisan pertahanan yang lebih kokoh sejak awal pertandingan. Upayanya untuk menyemangati tim pada babak pertama pun sia-sia. Berkat pergantian pemain yang dilakukannya saat jeda, tim akhirnya bisa bangkit kembali.”

“Didier Deschamps mengakhiri masa jabatannya di tim nasional Prancis dengan kekalahan spektakuler,” demikian judul berita Le Monde, yang juga mencatat tepuk tangan meriah dari penonton Prancis di Miami. “Setelah kekalahan dari Spanyol di semifinal (0-2), pelatih asal Basque ini mengakhiri masa jabatannya dengan dua kekalahan, yang menodai rekam jejaknya. Namun, perpisahannya ini lebih dari sekadar terhormat.”

“Ia telah mengabdikan dua puluh lima tahun dari karier profesionalnya untuk tim nasional Prancis, baik sebagai pemain maupun pelatih, dan telah membawa tim ini kembali ke puncak sepak bola dunia setelah ia menjabat pada 2012,” demikian ungkapan rasa terima kasih tersebut.

RMC Sport, yang menyaksikan ‘babak pertama yang bencana’, juga menyadari bagaimana Deschamps selalu berupaya sekuat tenaga untuk mengangkat Prancis ke level yang lebih tinggi. “Setelah babak pertama yang bencana, Les Bleus tertinggal 4-0, tetapi mereka berjuang keras hingga selisihnya hanya satu gol. Deschamps, yang melatih Les Bleus untuk terakhir kalinya, pasti tidak akan melupakan pertandingan terakhir ini.”

Deschamps sendiri menatap kembali Piala Dunia ini dengan perasaan campur aduk. “Kami bermain sangat buruk di babak pertama. Namun, kami berhasil bereaksi dengan memanfaatkan keunggulan kami. Kami memiliki dua peluang untuk menyamakan kedudukan menjadi 4-4, tetapi kami terlalu maju ke depan,” jelasnya. “Ini adalah kesalahan saya, karena saya mungkin tidak melakukan apa yang seharusnya di babak pertama. Saya mengucapkan yang terbaik untuk kalian semua, dan karena yang terbaik masih akan datang, itu masih menanti kalian.”

Asosiasi Sepak Bola Prancis pun akhirnya menyampaikan ucapan terima kasih yang indah. “Deschamps merupakan simbol standar tinggi, disiplin, semangat tim, dan kecintaan terhadap seragam biru. Di bawah kepemimpinannya, tim nasional Prancis telah memulihkan kredibilitas, rasa hormat, dan popularitasnya dalam waktu 14 tahun, sambil tetap tampil di level tertinggi dunia. Hanya sedikit orang yang telah memberikan begitu banyak untuk seragam biru, baik sebagai pemain maupun kemudian sebagai pelatih kepala. Didier, terima kasih.”