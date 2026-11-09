Malam itu tak berjalan sesuai harapan para pendukung Atletico Madrid untuk penyerang asal Argentina, Julian Alvarez, usai kekalahan 1-2 dari Barcelona.

Alvarez tak tampil bagus menghadapi Barcelona, meski ikut menciptakan gol Los Rojiblancos, berjuang keras dan terus mencoba, namun segalanya tak berjalan seperti yang ia inginkan.

Dalam sebuah laporan, surat kabar Sport menyebutkan bahwa para pendukung Atletico Madrid menyoroti dua peluang jelas yang disia-siakan Alvarez.

Peluang paling mencolok dari itu adalah situasi berhadapan satu lawan satu antara Alvarez dan Juan Garcia di babak pertama, saat kiper Barcelona itu berhasil menggagalkan upaya tersebut dan menangkap bola dengan sangat baik.

Peluang lain juga datang kepadanya di menit-menit akhir, ketika ia mencoba mencungkil bola melewati kiper, tetapi bola itu melayang di atas mistar gawang.

Laga itu sangat penting bagi Alvarez untuk memulihkan kepercayaan dirinya, membuktikan bakatnya, atau mengembalikan statusnya di mata para pendukung timnya, setelah ia melewati periode penuh tekanan akibat gagalnya kepindahannya ke Barcelona.

Penampilan Alvarez memicu gelombang kritik yang luas. Jurnalis Manu Carreno secara khusus tajam dalam menilai performanya, seraya mengatakan melalui radio Cadena SER, "Ia masih belum mampu membuktikan bahwa ia layak dihargai 100 atau 150 juta euro," seraya menambahkan, "Atletico membutuhkan penyerang yang bisa menentukan hasil pertandingan."

Carreno menyebut bahwa Alvarez harus mengambil satu langkah tambahan ke depan, seraya menegaskan bahwa hingga kini ia belum membuktikan dirinya sebagai pemain yang mampu membuat perbedaan dalam laga-laga besar.

Dalam konteks yang sama, mantan pemain Kiki Narvaez mengkritik peluang-peluang yang disia-siakan Alvarez, dan berkata, "Keduanya adalah peluang yang sangat jelas, sampai-sampai tak ada alasan untuk berteriak sekalipun."

Kritik terutama terpusat pada kurangnya ketajaman Alvarez, lemahnya penyelesaian akhir serangan, dan ekspektasi besar yang menyertai transfernya.

Ladislao Monino dari surat kabar El Pais mengatakan, "Melihat kemampuan teknisnya, tidak wajar jika Julian Alvarez menyia-nyiakan dua peluang sejelas itu, seperti yang ia lakukan."

Analis Nacho Valencia pun, melalui radio Radio Marca, tegas dalam kritiknya terhadap El Arana, seraya berkata langsung di udara, "Kau pergi dengan perasaan telah membuang uangmu ke tempat sampah."