Absennya Gavi dari laga Barcelona kontra Deportivo Alaves memicu polemik baru seputar cara pelatih asal Jerman, Hansi Flick, memperlakukan gelandang asal Andalusia tersebut, kendati kemenangan telak yang diraih tim Catalan itu menjadi jawaban kuat atas dua kekalahan sebelumnya dari Paris Saint-Germain dan Real Madrid, sekaligus pemulihan keseimbangan dan kepercayaan diri mereka.

Surat kabar Catalan "Sport" menulis: "Hasil besar itu tidak menghalangi sejumlah media di Madrid untuk membuka perdebatan baru seputar pilihan taktik Flick, dan kali ini Gavi menjadi pusat polemik."

Gelandang asal Andalusia itu tidak bermain sama sekali, bahkan tidak semenit pun, menghadapi tim Basque tersebut, hal yang kemudian digunakan untuk melontarkan kritik terhadap cara Flick mengelola timnya.

Surat kabar itu menyebutkan bahwa persoalan ini di sejumlah media Madrid dengan cepat bergeser dari sekadar keputusan taktik menjadi kemungkinan adanya sumber ketegangan di dalam ruang ganti Barcelona.

Radio "Cadena SER" membahas isu ini dalam program "Carrusel Deportivo", di mana muncul pertanyaan-pertanyaan terbuka tentang peran yang kini diemban Gavi dalam perhitungan sang pelatih Jerman.

Miguel Martin Talavera, melalui "Radio Marca", secara langsung mengkritik Flick, dengan mengatakan: "Dalam kondisi musim Barcelona saat ini, ada banyak kesempatan untuk memberi Gavi menit bermain dan membantunya kembali menemukan ritme pertandingan."

Talavera menambahkan penjelasan yang lebih tajam, dengan mengatakan: "Masalahnya adalah Flick tidak menganggapnya cocok, dan ia tidak menyukainya." Penjelasan ini mengarah pada asumsi adanya kekurangan kepercayaan dari pelatih kepada pemain, meski tidak ada data yang cukup untuk menyimpulkan bahwa ada masalah pribadi di antara keduanya.

Dari penghargaan Golden Boy hingga terpinggirkan

Dari pihaknya, radio "Cadena SER" mengangkat persoalan ini dengan judul yang mencolok: "Apa yang terjadi dengan Gavi? Dari Golden Boy menjadi gelandang ketujuh."

Pembahasan ini mencerminkan fokus pada merosotnya peran sang pemain, yang sebelumnya sempat menjadi salah satu ikon paling menonjol dari generasi baru Barcelona.

Flick menjelaskan alasan keputusannya

Hansi Flick terpaksa menjawab usai pertandingan atas pertanyaan yang dilontarkan jurnalis Santi Ovalle, dari radio "Cadena SER", mengenai alasan tidak dimainkannya Gavi dalam kemenangan besar tersebut.

Pelatih asal Jerman itu mengatakan: "Kami harus melakukan perubahan, dan terkadang kondisinya tidak seperti sebelum pertandingan. Kami punya Rodri, Frenkie, dan Fermin, serta ada beberapa perubahan yang harus dilakukan."

Jawaban Flick datang dalam kerangka yang murni teknis, di mana pelatih itu menjelaskan bahwa kondisi pertandingan bisa memaksa penyesuaian terhadap rencana awal, dan bahwa ia memiliki berbagai pilihan untuk melakukan pergantian. Ia sama sekali tidak mengungkapkan ketidakpercayaannya kepada Gavi, dan juga tidak menyinggung adanya masalah dengan sang pemain.

Persaingan untuk posisi lini tengah Barcelona kian ketat, dengan hadirnya Rodri, Frenkie de Jong, Pedri, Fermin Lopez, Dani Olmo, dan Marc Bernal, sebuah kelompok pemain yang memaksa Flick mengambil keputusan sulit di setiap pekan.

Momen meningkatnya polemik ini menarik perhatian, sebab muncul setelah Barcelona memberikan jawaban kuat di atas lapangan, usai dua kekalahan yang menyakitkan, namun sebagian perhatian dengan cepat beralih menjadi pembicaraan tentang dugaan adanya masalah internal di dalam tim.