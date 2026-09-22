Pernyataan Jose Mourinho yang menyerang wasit usai kekalahan Real Madrid dari Atletico Madrid dengan skor 2-1 dalam derbi ibu kota telah memicu kemarahan luas di media Catalunya, yang menyerang gaya pelatih asal Portugal itu dan meragukan manfaat kepulangannya untuk memimpin klub Kerajaan tersebut.

Surat kabar "Sport" menampilkan judul di halaman pertamanya dengan kalimat: "Hentikan gangguan terhadap wasit", sebagai kritik langsung atas pernyataan Mourinho seusai pertandingan, setelah ia melontarkan kritik tajam kepada wasit Miguel Angel Ortiz Arias.

"Sport" menyerang apa yang mereka sebut sebagai kegaduhan yang menyelimuti Mourinho, dengan mengatakan bahwa sang pelatih dan stafnya kini lebih pandai menyiapkan konferensi pers daripada pertandingan, seraya menambahkan bahwa pembicaraan mengenai sang pelatih mendominasi sepak bola selama 24 jam usai derbi.

Surat kabar itu menyebutkan bahwa kegaduhan tersebut tidak lagi mampu menyembunyikan masalah-masalah Real Madrid, melainkan justru memberi para pesaing, menurut penilaiannya, ruang tambahan untuk membangun momentum.

Kritik tajam terhadap penampilan Real Madrid

Di sisi lain, surat kabar "Mundo Deportivo" mengkritik gaya bermain Real Madrid di bawah kepemimpinan Mourinho, khususnya penampilan di babak pertama, dengan menilai bahwa tim tampil lambat dan lesu, disertai hilangnya vitalitas serangan dan minimnya peluang.

Surat kabar itu menambahkan bahwa Real Madrid, meski bermain dengan kekurangan pemain di babak kedua, tampil dengan wajah berbeda, tetapi kehilangan semangat, antusiasme, dan keinginan untuk meraih kemenangan, di samping tidak adanya niat menyerang yang jelas.

"Mundo Deportivo" mengaitkan gambaran ini dengan alasan pemilihan Mourinho sejak awal, dengan menilai bahwa pelatih asal Portugal itu semestinya mengembalikan kedisiplinan tim dan memberikan Kylian Mbappe serta Vinicius Junior peran yang lebih berkomitmen dari segi kolektif.

Serial drama

Dalam "Sport", proses evaluasi periode kedua Mourinho bersama Real Madrid pun dimulai, setelah kepulangannya ke klub yang ia pimpin antara tahun 2010 dan 2013.

Surat kabar itu mengatakan bahwa Mourinho kembali ke Madrid di tengah janji untuk membuat revolusi, tetapi hingga kini ia belum berhasil, menurut penggambarannya, kecuali dalam mengubah klub menjadi "serial drama lainnya".

Surat kabar itu juga membuat perbandingan antara Mourinho dan Pep Guardiola, dengan menyoroti perbedaan jalur di antara kedua pelatih tersebut, di mana pelatih asal Portugal itu kembali ke Real Madrid setelah pengalaman-pengalaman terakhir yang diwarnai benturan, sementara Guardiola mendapatkan masa istirahat setelah bertahun-tahun bekerja dan meraih kesuksesan.

Di tengah berlanjutnya kritik setelah kekalahan derbi, media Catalunya menilai bahwa awal periode kedua Mourinho bersama Real Madrid hingga kini belum menghasilkan perubahan yang dinanti, sehingga tanda tanya seputar proyek baru di dalam "Santiago Bernabeu" pun semakin bertambah.