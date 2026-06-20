Media Jerman sudah cukup melihatnya dan semuanya menarik kesimpulan yang sama mengenai Ismael Saibari

Penampilan mengesankan Ismael Saibari di Piala Dunia juga disambut dengan antusias di Jerman. Media Jerman menyatakan bahwa Bayern München sudah sangat menantikan kedatangan pemain timnas Maroko tersebut.

“Bahkan Bayern München merayakannya!”, tulis BILD dalam pembuka beritanya. “Ismael Saibari (25), yang akan bergabung dengan klub asal München musim depan, mencetak gol yang benar-benar menakjubkan dalam kemenangan 1-0 Maroko atas Skotlandia di Grup C Piala Dunia. Bundesliga bisa menantikan kehadiran penyerang ini!”

Pengamat PSV, Rik Elfrink, sebelumnya melaporkan pada awal pekan ini atas nama Eindhovens Dagblad bahwa transfer Saibari sudah memasuki tahap akhir. Gelandang serang tersebut—menurut media Jerman pada Selasa mendatang—akan menjalani pemeriksaan medis di Amerika Serikat. Diperkirakan hal itu tidak akan menimbulkan masalah.

Bayern München akan mentransfer dana yang bisa mencapai 55 juta euro. Menurut BILD, ia benar-benar layak mendapatkan nilai tersebut. “Di München, semua orang gembira karena kesepakatan untuk sang bintang top ini hampir rampung. Setiap aksi yang dilakukannya di Piala Dunia membuatnya semakin berharga! Gol yang luar biasa!”

Kicker juga melihat bagaimana Saibari muncul sebagai ‘salah satu wajah Piala Dunia’. “Saibari mencetak gol melawan Brasil dan kini, hanya dalam 71 detik dengan kecepatan 115 km/jam, melawan Skotlandia. Ia juga terlibat dalam banyak aksi serangan berbahaya lainnya untuk timnya, termasuk tendangan yang membentur mistar gawang.”

Media Jerman Spox juga menaruh harapan besar pada Saibari di Bundesliga, setelah dia dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Tahun Ini di Eredivisie, namun pemain asal Maroko itu sendiri tetap rendah hati. “Apakah saya salah satu penemuan baru di Piala Dunia? Saya tidak tahu. Itu terserah penonton dan jurnalis untuk menilai.”

Namun, ia sangat bangga dengan apa yang saat ini ia capai bersama Maroko di Piala Dunia. “Bermain untuk negara di Piala Dunia adalah impian masa kecil, dan impian itu telah terwujud. Kami memiliki target dan akan berupaya mencapainya, tetapi kami akan menanganinya pertandingan demi pertandingan. Saya yakin kami bisa melangkah sangat jauh,” tutup Saibari.