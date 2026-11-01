Media Jerman melihat hal yang sama pada Joey Veerman dalam ujian sesungguhnya melawan Bayern Munich

Joey Veerman menuai pujian dari media Jerman berkat penampilannya dalam laga besar melawan Bayern München pada Sabtu malam. Pemain asal Volendam itu tampil sebagai starter di Allianz Arena.

Dortmund mengawali Der Klassiker dengan buruk. Jobe Bellingham kehilangan bola begitu saja di lini tengah, lalu Konrad Laimer memanfaatkannya untuk membuka keunggulan. Skor 1-0 bertahan hingga sepuluh menit setelah turun minum. Peraih Ballon d'Or yang baru saja dinobatkan, Harry Kane, punya peluang menggandakan keunggulan dari titik penalti, tetapi tendangannya membentur tiang gawang.

Beberapa saat kemudian, Dortmund menghukum serangan Bayern yang gagal. Kane kehilangan bola, lalu BVB melaju lewat sisi kiri. Carney Chukwuemeka menemukan pencetak gol terbanyak Serhou Guirassy, yang menuntaskan peluang dengan apik: 1-1.

Dortmund tidak lama menikmati skor imbang. Sebuah tendangan sudut sampai kepada Dayot Upamecano melalui Laimer dan Kane. Dari jarak dekat, ia menyodok bola ke gawang yang kosong: 2-1.

Bayern terus menekan setelah gol itu, tetapi gol ketiga tak kunjung datang. Dortmund justru mencetak gol penyama kedudukan. Mantan penyerang PSV Fábio Silva menguasai bola dan melepaskan tembakan sambil berputar untuk menyamakan skor: 2-2. BVB pun meraih satu poin di Allianz Arena dan tetap sejajar dengan Bayern di Bundesliga.

Seusai pertandingan, Veerman mendapat pujian dari media Jerman. "Pemain asal Belanda itu berperan sebagai gelandang nomor enam, sering menguasai bola, dan melepaskan umpan-umpan yang terukur serta matang. Ia juga kembali cukup mampu menghadapi tekanan. Berkat kualitas-kualitas ini, Veerman kini menjadi bagian yang sulit dipisahkan dari permainan BVB. Namun, ia masih perlu meningkatkan kemampuan dalam transisi bertahan dan ketangguhannya dalam duel langsung. Hal itu terutama terlihat pada babak kedua, ketika dominasinya saat menguasai bola juga sedikit berkurang," tulis SPOX.

BILD juga memuji kemampuan Veerman saat menguasai bola. "Ia ditugaskan memberi struktur dan ketenangan dalam penguasaan bola bagi Dortmund di lini tengah. Ia terus mencari Guirassy lewat umpan-umpannya dan turut membantu pertahanan. Perannya penting dalam gol 2-2: umpan silangnya mengawali proses gol sebelum Karetsas menyodorkan bola kepada Silva."