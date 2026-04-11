Media Italia sepakat mengenai Donyell Malen setelah ia mencetak hat-trick untuk AS Roma

Donyell Malen sekali lagi menjadi bintang utama AS Roma pada Jumat malam. Di kandang sendiri, pemain asal Belanda ini secara langsung menjadi penentu kemenangan 3-0 atas Pisa berkat hat-trick yang dicetaknya. Tak heran jika media Italia pun memujinya habis-habisan setelah pertandingan.

La Gazzetta dello Sport memberi Malen nilai 8,5. “Malen sedang dalam performa terbaiknya,” tulis surat kabar tersebut. “Bagi dia, ini adalah malam yang melampaui semua ekspektasi.”

Sky Italia bahkan memberi penyerang ini nilai 9. “Donyell Malen memikul Roma di pundaknya. Tak ada keraguan mengenai MVP pertandingan ini, yang berkat permainannya yang luar biasa mendapat nilai 9.”

Cabang Italia GOAL juga memuji Malen. “Dia bermain tanpa hambatan, memiliki konversi tembakan seratus persen, dan menjalani malam yang sempurna,” demikian kata media tersebut, yang memberi Malen nilai 8,5.

Corriere dello Sport memberi Malen nilai 9. “Malen sungguh unik,” demikian tertulis di sana. “Dia menciptakan sensasi besar di media sosial dengan hat-trick-nya. Meme dan foto bermunculan tanpa henti. Dia tampak seperti Ronaldo dari Brasil.”

Dengan tiga golnya, Malen bergabung dalam daftar yang prestisius. Ia menjadi pemain Belanda kelima yang mencetak hat-trick di Serie A, setelah Faas Wilkes, Wim Kieft, Marco van Basten, dan Teun Koopmeiners.

Roma meminjam Malen dari Aston Villa pada musim dingin lalu. Sejak itu, dia telah mencetak sepuluh gol dalam dua belas pertandingan Serie A. Dengan demikian, dia saat ini berada di peringkat ketiga bersama dalam daftar pencetak gol terbanyak Italia.