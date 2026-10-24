Sam Beukema menjadi sasaran kritik tajam media Italia setelah hasil imbang dramatis melawan AS Roma (3-3). Bek Napoli itu masuk pada babak kedua laga Sabtu dan, menurut sejumlah surat kabar, berperan negatif dalam kebangkitan Roma. Penampilannya saat gol penyeimbang 3-3 menjelang akhir pertandingan menjadi sorotan utama. Istilah "disastro" (bencana) muncul secara mencolok dalam ulasan media Italia tentang Beukema.

Beukema memulai laga besar Serie A itu di bangku cadangan, tetapi harus turun pada menit ke-52 menggantikan Benoît Badiashile yang cedera. Saat itu Napoli mengendalikan pertandingan dengan keunggulan 2-0, tetapi Roma kemudian mampu bangkit. Bek asal Belanda tersebut gagal memberikan stabilitas yang diharapkan di lini pertahanan.

Media olahraga Italia sangat kritis terhadap penampilan Beukema seusai laga. Tuttomercatoweb, Sky Italia dan Calciomercato memberinya nilai 5, sementara TuttoNapoli dan Il Mattino lebih keras lagi dengan nilai 4,5.

Beukema dikritik karena ragu-ragu saat berupaya menghalau serangan yang berujung pada gol Matías Soulé untuk memperkecil ketertinggalan. Menurut TuttoNapoli, mantan pemain AZ itu terlihat bimbang sehingga memberi sang penyerang terlalu banyak ruang untuk menciptakan ancaman. Il Mattino juga menyoroti penampilan bek asal Belanda tersebut, yang dinilai kurang meyakinkan dalam aksi-aksi bertahannya.

Namun, kritik paling keras tertuju pada kejadian di pengujung pertandingan. Pada menit ke-89, Beukema terjatuh setelah kontak ringan dengan Leonardo Balerdi, sementara Roma terus melanjutkan serangan. La Gazzetta dello Sport memberikan penilaian yang sangat keras dan menyebut pemain asal Belanda itu berpura-pura terkena sikutan dengan harapan wasit menghentikan permainan. "Dasar tukang pura-pura!"

VAR juga tidak melihat alasan untuk menganulir gol tersebut, sehingga Napoli kembali kehilangan keunggulan. Menurut media Italia, Beukema seharusnya tetap berdiri setelah kontak ringan itu dan menjalankan tugas bertahannya. Sebaliknya, ia tetap tergeletak di lapangan, memberi Balerdi ruang untuk menyundul bola menjadi gol penyeimbang.

Calciomercato menyebut penampilan Beukema sebagai pemain pengganti sangat buruk dan menilai ia telah sepenuhnya mengecewakan kepercayaan pelatih Massimiliano Allegri. Media tersebut tidak hanya menyalahkan keragu-raguan sang bek saat gol Soulé, tetapi juga menyebut tindakannya saat gol 3-3 sebagai "nyaris berpura-pura dilanggar".







