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Donyell Malen tampil tajam pada Sabtu. Pemain asal Belanda itu mencetak empat gol untuk AS Roma saat menghadapi Parma (1-5) dan untuk kesekian kalinya membuat media Italia terkesan.

La Gazzetta dello Sport memberi sang penyerang nilai 9 atas penampilannya melawan Parma. "Malen kembali beraksi bak angin puyuh dan membawa Roma bersamanya." Surat kabar olahraga tersebut mencatat bahwa musim ini ia rata-rata mencetak lebih dari satu gol per pertandingan.

"Singkatnya, ketika pemain Belanda itu berada di lapangan, Roma seolah sudah memulai laga dengan keunggulan 1-0." Malen telah mencetak dua belas gol dalam sebelas pertandingan Serie A musim ini.

"Malen tanpa diragukan lagi merupakan pembeda utama dalam tim Gian Piero Gasperini," tulis Calciomercato, yang memberinya nilai 9. "Setelah tidak mencetak gol saat melawan Sassuolo (3-0), pemain Belanda itu menerjang Parma bak angin puyuh."

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Corriere dello Sport juga memberi mantan pemain PSV itu nilai 9. "Komentar apa pun rasanya tidak diperlukan. Angka-angkanya berbicara sendiri," tulis media olahraga tersebut. "Nilainya 9, tetapi itu hanya karena di Roma nilai 10 khusus diperuntukkan bagi Paulo Roberto Falcão."

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Mantan pemain Roma yang kini berusia 73 tahun itu dianggap sebagai salah satu pemain terbaik dalam sejarah klub dan dikenal sebagai 'Raja Kedelapan Roma'.

Leggo juga memberi pemain tim nasional Belanda itu nilai 9. "Di daerah kelahiran Giuseppe Verdi, ia berperan sebagai dirigen. Lalu ia mengambil tongkat dirigen dan menciptakan sebuah mahakarya yang membawa Roma unggul."

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Begitulah harian Italia tersebut menggambarkan penampilannya melawan Parma. "Namun, sang buas masih jauh dari puas dan mencetak dua gol lagi. Sungguh bak angin puyuh!"

Sky Sport menobatkan Malen sebagai MVP. "Dengan empat gol, ia menjadi bintang yang tak terbantahkan," tulis stasiun penyiaran tersebut, yang memberi sang penyerang nilai 8,5.