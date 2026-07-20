Media internasional menanggapi kemenangan Spanyol di Piala Dunia: ‘Selamat malam bagi para penjahat dari Buenos Aires!’

Tidak hanya di Spanyol, tetapi di seluruh dunia, orang-orang tampak bersuka cita atas hasil final Piala Dunia. Berkat gol Ferran Torres di babak perpanjangan waktu, Spanyol mengalahkan Argentina dengan skor 1-0, yang disambut dengan kegembiraan di media internasional.

Orang-orang Inggris, yang tersingkir secara menyakitkan oleh Argentina, tak bisa menyembunyikan kegembiraannya. “Spanyol memenangkan Piala Dunia dalam sebuah kemenangan sepak bola atas kejahatan-kejahatan Argentina,” demikian tulis The Telegraph. “Butuh waktu cukup lama, tapi syukurlah olahraga telah menang. Spanyol adalah juara dunia dan sepak bola menjadi lebih baik karenanya. Messi dan Argentina tidak pantas mendapat apa pun, karena mereka tidak melakukan apa-apa. Tidak ada selain pelanggaran, pelanggaran, dan lebih banyak lagi pelanggaran. Itu adalah permainan yang jelek, menyedihkan, dan anti-sepak bola. Dan mereka mendapat apa yang pantas mereka terima.”

“Terima kasih kepada para dewa sepak bola,” seru The Sun. “Terima kasih kepada Ferran Torres dan Spanyol. Terima kasih dan selamat malam kepada para penjahat dari Buenos Aires. Argentina akhirnya harus membayar harga atas upaya mereka mengubah pertandingan sepak bola menjadi perkelahian jalanan.”

“Spanyol. Tak terelakkan, Spanyol. Tak terelakkan, Spanyol. Hanya Spanyol yang bisa memenangkan final ini, karena jika Argentina yang menang, itu akan menjadi penghinaan bagi sepak bola,” demikian komentar surat kabar Italia La Gazzetta dello Sport. “Sebuah kemenangan yang indah, hanya ternoda oleh keputusan lawan untuk tidak bermain. Spanyol yang luar biasa, Argentina yang buruk.”

“Argentina berjuang, tapi kemudian tembok pertahanan mereka runtuh,” tambah Corriere della Sera. “Kemenangan itu menjadi puncak pertandingan, yang dipanaskan oleh terik matahari dan provokasi dari pihak Argentina. Argentina kehilangan inspirasi dan tenaga setelah perjalanan panjang mereka menuju final. Tarian penutup Messi berubah menjadi pertunjukan yang lamban dan tanpa irama.”

Dari Prancis, yang kalah telak dari Spanyol di semifinal, ucapan selamat mengalir kepada juara dunia baru. “Raja-raja baru. Spanyol mendominasi tim Argentina yang baru melepaskan tembakan pertama ke gawang pada menit ke-117. Dua tahun setelah menjuarai Kejuaraan Eropa, La Roja menegaskan statusnya sebagai tim terbaik di dunia. Spanyol mendominasi pertandingan yang mengecewakan dan tidak terorganisir melawan tim Argentina yang hampir tak dikenali dan sama sekali tidak berbahaya,” demikian menurut L’Équipe.

Le Parisien berpendapat bahwa Spanyol akan memasuki era dominasi dalam sepak bola. “Dunia ada di kaki mereka. Para pemain Spanyol ini, yang mengoper bola dengan begitu lincah hingga membuat lawan-lawan mereka hampir gila, kini memegang trofi Piala Dunia. Spanyol kembali meraih gelar juara dunia 16 tahun setelah 2010, yang merupakan gelar kedua dalam sejarah mereka.”