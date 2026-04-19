Media Inggris sepakat mengenai Jorrel Hato setelah kekalahan telak dari Man United

Jorrel Hato mendapat pujian dari media Inggris pada Sabtu malam. Bek Chelsea itu tampil impresif dalam pertandingan yang berakhir dengan kekalahan 0-1 melawan Manchester United.

Chelsea tampil lebih baik di Stamford Bridge pada Sabtu malam, namun tetap kalah dari The Red Devils. Menjelang akhir babak pertama, Bruno Fernandes melepaskan umpan silang dari sisi lapangan ke arah Matheus Cunha, yang berhasil mencetak gol dengan tendangan yang akurat.

Meskipun mengalami kekalahan, Hato tetap dianggap sebagai salah satu dari sedikit titik terang di The Blues. Cabang Inggris GOAL memberinya nilai 6. “Dia melakukan banyak tekel penting dan memancarkan kepercayaan diri di lini tengah, meskipun mendapat kartu kuning (Hato mendapat kartu kuning setelah melakukan pelanggaran yang diperlukan terhadap Bryan Mbeumo, red.).”

Tribuna dan situs penggemar The Chelsea Chronicle bahkan lebih jauh lagi dan memberi mantan pemain Ajax itu nilai 7 untuk penampilannya. “Dia adalah Man of the Match malam ini. Bertahan dengan kokoh dan sangat cepat.”

The Sun bahkan menggambarkan Hato sebagai salah satu talenta pertahanan terbesar di Premier League dan The Evening Standard juga sangat memuji penampilan pemain internasional Oranje tersebut.

Pemain yang telah tujuh kali membela timnas Belanda ini mendapat kesempatan bermain selama 13 menit dari Ronald Koeman pada periode pertandingan internasional terakhir.