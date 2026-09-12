Jorrel Hato menjadi sasaran kritik media Inggris setelah laga Chelsea vs Hull City (2-2). Bek berlabel sembilan caps bersama timnas Belanda itu melakukan kesalahan fatal pada gol pertama yang bersarang ke gawang the Blues dan ditarik keluar saat jeda oleh manajer Xabi Alonso.

Secara tiba-tiba, Hull menyamakan kedudukan pada menit ke-28. Ryan Giles memenangi duel di sisi kiri dan mengirim bola ke depan gawang, saat Hato salah total dalam membaca situasi. Belloumi memaksimalkannya dengan sempurna dan melepaskan tembakan keras melewati Martínez: 1-1. Terutama aksi itulah yang kini membuat Hato menuai kecaman.

“Pada gol pertama, jari akan langsung diarahkan kepada bek kiri itu, yang salah memperkirakan pantulan umpan silang,” tulis Daily Express, yang menyebut penampilannya sebagai ‘horrorshow’. “Dalam menyerang pun dia juga tidak menunjukkan banyak hal, jadi tidak mengejutkan ketika dia diganti saat turun minum.”

London Evening Standard juga tidak terkesan dan bahkan memberi Hato nilai 3. “Dia benar-benar salah mengantisipasi sebuah umpan silang, yang membuat Hull bisa mencetak gol pembuka. Dia sempat memiliki beberapa momen bagus dalam menyerang, tetapi gagal benar-benar memberi kesan. Bukan kejutan besar bahwa dia diganti saat jeda.”

Sports Illustrated juga melihat Hato tampil buruk, meski hal itu diyakini terutama berkaitan dengan posisi barunya di lapangan. “Diganti setelah babak pertama yang sulit sebagai bek kiri, alih-alih dalam peran wing-back kiri yang sejauh ini justru membuatnya menonjol musim ini. Dia salah memperkirakan pantulan saat gol penyama kedudukan Hull, yang merupakan kesalahan pemula.”

Penampilan buruk Hato datang pada saat yang tidak ideal, dengan daftar skuad Oranje pertama dari Xavi yang sudah di depan mata. Namun, manajer Chelsea Xabi Alonso menolak menyalahkan pemain Belanda itu setelah pertandingan.

“Pergantian itu murni taktis,” jelasnya dalam konferensi pers. “Kami mencari pemain dengan profil berbeda, seseorang yang bersama Pep (Chavarria, red.) dan Jorrel bisa memberikan variasi, dan itulah keputusan yang kami ambil.”