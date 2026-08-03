Media Inggris terkesan dengan permainan yang ditunjukkan Liverpool dalam laga uji coba melawan Leeds United pada Minggu siang. Namun, surat kabar menaruh kekhawatiran besar pada dua aspek di The Reds.

Liverpool memulai laga uji coba ketiga musim ini dengan sangat meyakinkan. Pada babak pertama, tim asuhan Andoni Iraola unggul nyaman 2-0 berkat gol Luke Chambers dan Florian Wirtz.

Saat jeda, Iraola melakukan banyak pergantian, dan itu tidak berdampak baik bagi skuad Liverpool. Pada babak kedua, Leeds melindas tim tuan rumah. Skor akhir: 2-4.

Daily Mail bersikap keras terhadap Liverpool, meski surat kabar itu terkesan dengan babak pertama mereka. “Liverpool tampil segar dan dinamis. Itu persis gaya yang ingin dimainkan Iraola. Banyak kecepatan dan intensitas, tetapi pada babak kedua semuanya runtuh.”

“Masih benar-benar banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Khususnya dalam bertahan pada situasi bola mati, itu benar-benar sangat buruk,” simpul media tersebut.

Sky Sports juga melihat pertahanan Liverpool saat menghadapi lemparan ke dalam jarak jauh dan sepak pojok benar-benar berantakan, serta menyoroti skuad yang sangat tipis, yang merugikan Liverpool setelah jeda. “Mereka memulai dengan sangat baik, tetapi pada babak kedua semuanya benar-benar kacau. Iraola masih punya banyak pekerjaan yang harus dilakukan.”

The Athletic melihat rekrutan top musim lalu, Alexander Isak dan Wirtz, tampil baik, tetapi juga menyoroti skuad, khususnya di lini belakang. “Di bek tengah dan bek kanan, mereka benar-benar sangat tipis. Cara semuanya runtuh mengatakan banyak hal tentang betapa banyak yang masih dibutuhkan. Pertahanan dalam situasi bola mati juga tidak banyak membaik.”