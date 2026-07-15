Media Inggris secara serempak menunjuk kambing hitam yang sama setelah pertandingan Inggris vs Argentina: “Dia yang menyebabkan drama di Piala Dunia!”

Media Inggris, dengan kata lain, tidak bersikap lunak setelah Inggris tersingkir secara memalukan dari Piala Dunia. Argentina lolos ke final setelah babak akhir yang gila-gilaan, yang kemudian memicu luapan frustrasi massal di Inggris yang ditujukan kepada pelatih nasional Thomas Tuchel.

“Keputusannya untuk memainkan Rogers di sayap kanan sangat brilian,” demikian Daily Mail memulai laporannya dengan nada positif. “Namun, ketika Inggris unggul, pergantian pemain yang dilakukannya justru membuat tim kehilangan kendali – dan hal itu harus dibayar mahal oleh Inggris.”

“Tuchel melakukan kesalahan yang sama seperti yang telah kita lihat selama bertahun-tahun pada begitu banyak pelatih timnas Inggris,” tambah The Sun dengan nada yang lebih tajam.

“Kami mundur begitu jauh hingga tak ada jalan keluar lagi. Dan jika Anda berhadapan dengan Lionel Messi, itu sama saja dengan mencari masalah. Masalah itu pun datang, dengan cara yang memilukan.”

The Mirror juga mengungkapkan perasaan yang benar-benar hancur. “Enam puluh tahun penderitaan terus berlanjut. Dan rasa sakitnya terasa lebih parah dari sebelumnya. Inggris kembali mengalami drama Piala Dunia. Bagi Inggris, penantian yang panjang, sangat panjang, terus berlanjut.”

Alan Shearer juga tidak segan-segan mengungkapkan pendapatnya. “Tuchel sudah membuka kartunya, kami tahu dia ingin berhenti sampai di sini,” katanya secara langsung di BBC.

“Namun, bertahan melawan Norwegia atau bertahan melawan Meksiko adalah dua hal yang berbeda. Mereka mungkin tidak memiliki kualitas seperti yang dimiliki Argentina. Argentina langsung menghukum kesalahan-kesalahan itu.”