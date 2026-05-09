Joshua Zirkzee kembali menuai kritik tajam di Inggris pada Sabtu lalu. Penyerang asal Belanda itu mendapat kesempatan langka untuk menjadi starter bersama Manchester United dalam laga tandang melawan Sunderland, namun gagal membuat perbedaan dalam pertandingan yang berakhir imbang tanpa gol: 0-0. Media Inggris pun memberikan penilaian yang sangat keras terhadap pemain yang telah enam kali membela timnas Belanda tersebut.

Dengan absennya Benjamin Sesko karena cedera, Zirkzee untuk pertama kalinya sejak Desember kembali mendapat kesempatan bermain sejak kick-off. Namun, penyerang tersebut gagal memanfaatkan peluang tersebut. Manchester United tampil sangat lesu dan baru mencatatkan tembakan pertama ke gawang jauh di masa injury time. Zirkzee ditarik keluar pada menit ke-65.

The Telegraph menarik kesimpulan yang sangat kritis tentang penampilan pemain internasional Oranje tersebut. Surat kabar itu menulis bahwa pertandingan tersebut “terasa seperti momen di mana tirai tampaknya benar-benar turun bagi Zirkzee di United”. Menurut media tersebut, penyerang itu tidak pernah terlihat berbahaya dan hampir tidak memancarkan keyakinan saat menguasai bola.

The Athletic juga tidak segan-segan mengkritik sang penyerang. Media tersebut menyatakan bahwa Zirkzee “sepenuhnya menyia-nyiakan peluang emas” dan menyoroti beberapa momen ceroboh dalam transisi serangan. Terutama satu serangan di babak kedua yang mencolok, ketika dalam situasi empat lawan tiga yang menjanjikan, ia malah mengoper bola ke lawan alih-alih mengoper ke rekan setim seperti Bruno Fernandes atau Amad Diallo.

Menurut The Athletic, Manchester United akan mempertimbangkan tawaran untuk penyerang tersebut pada musim panas mendatang guna membebaskan anggaran transfer tambahan. “Pertandingan ini setidaknya tidak akan digunakan dalam video promosi untuk klub-klub yang tertarik,” kata mereka dengan nada sinis.

The Manchester Evening News memberi Zirkzee nilai 4, yang terendah di antara semua pemain United. Media regional tersebut menilai bahwa ia hampir tidak bisa menguasai bola dan menulis bahwa ia “secara sederhana tidak memiliki intensitas dan kualitas yang diperlukan untuk menjadi pemain penting bagi Manchester United”.

Di The Sun pun, Zirkzee mendapat nilai yang sangat buruk. Surat kabar tabloid tersebut menilai pemain asal Belanda itu “hampir tak terlihat” sebagai penyerang sayap dan menyimpulkan bahwa ia mustahil menjadi salah satu opsi penyerang utama dari bangku cadangan musim depan. Selain itu, ditekankan bahwa ia memang menempuh banyak jarak, namun hampir tak berpengaruh pada permainan serangan.

GOAL mungkin yang paling keras dalam penilaian pemainnya. Media tersebut memberi Zirkzee nilai 3 dan menyebutnya sebagai “audisi yang menyakitkan” untuk musim depan. Menurut GOAL, bola terus-menerus meleset dari kakinya dan ia terlihat “sepenuhnya kehilangan ritme” selama perannya sebagai pemain cadangan di United.