Media Inggris secara bulat bersatu dalam pandangan mereka terhadap Jorrel Hato setelah kekalahan di final Piala FA

Jorrel Hato mendapat pujian dari media Inggris pada Sabtu malam dan Minggu pagi. Bek Chelsea itu tampil impresif dalam final Piala FA melawan Manchester City (kalah 0-1).

Setelah kurang lebih setengah jam, Manchester City sepertinya akan membuka skor lewat Erling Braut Haaland. Namun, golnya dianulir karena pemberi umpan, Matheus Nunes, berada dalam posisi offside. Tepat sebelum babak pertama berakhir, tendangan Haaland berhasil ditepis dengan gemilang oleh Robert Sánchez.

Chelsea memulai babak kedua dengan lebih baik, namun hal itu tidak menghasilkan peluang besar bagi tim London tersebut. Bagi Manchester City, gol akhirnya tercipta 15 menit sebelum pertandingan berakhir. Semenyo menyundul umpan silang rendah dari Haaland melewati kaki penopangnya dan masuk ke gawang: 0-1.

Meskipun mengalami kekalahan, Hato tetap mendapat penilaian positif dari media Inggris. Sky Sports memberinya nilai 6. “Dia melakukan banyak pekerjaan defensif dan sesekali ikut maju ke depan. Tidak banyak melakukan kesalahan.”

GOAL dan Football London juga memberinya nilai 6. “Sangat solid di lini belakang. Awalnya sedikit kesulitan menghadapi Semenyo, tapi performanya meningkat seiring berjalannya pertandingan,” tulis media pertama tersebut.

The Mirror dan media lokal Chelsea Chronicle bahkan lebih positif. Mereka memberi mantan bek Ajax itu nilai 7 untuk penampilannya.

“Dia adalah salah satu pemain terbaik Chelsea. Perkembangannya musim ini benar-benar luar biasa,” tulis Chelsea Chronicle.

The Guardian juga mencatat bahwa bek berusia 20 tahun itu seharusnya mendapat penalti setelah didorong oleh Abdukodir Khusanov di area penalti. Namun, wasit yang bertugas tidak mengabulkannya.