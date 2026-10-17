Media Inggris sangat memuji mantan pemain Ajax yang tampil gemilang di Liga Primer Inggris

Jorrel Hato menuai pujian dari media Inggris setelah tampil untuk Chelsea melawan Everton. Klub asal London itu menang 0-2 saat bertandang ke markas tim asal Liverpool tersebut pada Sabtu siang. Pemain internasional Belanda berusia 20 tahun itu berperan penting dalam kemenangan tersebut lewat satu assist. Media Inggris sepakat memuji penampilannya dan hanya memberikan penilaian positif.

Hato tampil sebagai starter Chelsea secara agak mengejutkan setelah Pep Chavarria harus absen karena keluhan fisik ringan. Mantan pemain Ajax itu memanfaatkan kesempatan tersebut dan terlibat dalam gol pembuka Pedro Neto tepat setelah turun minum. Pemain asal Portugal itu mencetak gol hanya 44 detik setelah babak kedua dimulai untuk membawa tim tamu unggul.

Gol pembuka itu lahir dari kombinasi apik antara Morgan Rogers, Hato, dan Neto. Rogers menahan lawannya lalu mengirim umpan tumit kepada Hato. Pemain Belanda itu kemudian melaju cepat dan melepaskan umpan silang mendatar. Neto memaksimalkan umpan tersebut untuk membawa Chelsea unggul.

The Evening Standard sangat terkesan dengan penampilan Hato dan memberi bek kiri itu nilai 7. Surat kabar London tersebut menekankan bahwa sang bek baru dimasukkan ke susunan starter pada saat-saat terakhir, tetapi tetap tampil sangat baik. "Ia melengkapi penampilan kuatnya dengan assist apik untuk Neto," tulis jurnalis Dom Smith, yang terutama menyoroti kontribusi Hato dalam serangan.

Metro juga memberikan penilaian positif kepada Hato dengan nilai 7. Media tersebut terutama terkesan dengan caranya melewati lawan dalam proses gol pembuka. "Ia maju dengan baik dalam proses gol pembuka Chelsea dan menunjukkan kecepatan serta kekuatan untuk menahan lawannya sebelum mengirim bola kembali ke depan gawang untuk Neto," demikian penilaian terhadap mantan pemain Ajax itu.

GOAL juga mengapresiasi penampilan Hato, meski lebih menekankan kualitas bertahannya. Pemain internasional Belanda itu mendapat nilai 7 dan dipuji atas disiplin taktisnya serta kemampuannya meredam ancaman Everton dari sisi sayap. Menurut GOAL, Hato terus menjaga posisinya dengan sangat baik hingga diganti pada masa tambahan waktu dan membantu Chelsea mempertahankan organisasi pertahanan.

Penilaian paling positif datang dari The False 9, yang bahkan memberi Hato nilai 8. Media tersebut terutama menyoroti pergerakan cerdas Hato dalam proses gol pembuka serta umpan silang mendatarnya kepada Neto yang berbuah gol.







