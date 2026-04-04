Media Inggris sangat kejam dan menghujat dua pemain Belanda setelah laga Man City vs Liverpool

Liverpool mengalami kekalahan telak pada Sabtu lalu di perempat final Piala FA melawan Manchester City. Di Etihad Stadium, tim asuhan Pep Guardiola menang telak 4-0, dengan hattrick Erling Haaland sebagai sorotan utama. Terutama Virgil van Dijk dan manajer Arne Slot yang menjadi sasaran kritik tajam di media Inggris.

GOAL menjadi yang paling pedas dan memberi Virgil van Dijk nilai mengejutkan 2. “Pelanggarannya yang ceroboh menyebabkan penalti dan pada gol-gol lainnya, ia selalu tertinggal. Ia hanyalah bayangan dari pemain yang pernah ia kenal,” tulis media tersebut. Arne Slot juga mendapat kritikan tajam dengan nilai 3: “Sistemnya sempat berjalan, tetapi reaksi timnya setelah mengalami kemunduran adalah tanggung jawabnya.”

Liverpool.com sedikit lebih lunak dengan memberi nilai 5 untuk Van Dijk, namun tetap kritis. “Dia melakukan beberapa intervensi bagus, tapi juga memberikan penalti dengan menjatuhkan O’Reilly. Momen seperti itu jarang terlihat darinya, tapi hal itu merugikan Liverpool,” demikian bunyinya.

Selain itu, ditekankan momen dramatis Van Dijk saat skor 3-0: “Semenyo datang dari belakang dan Van Dijk terlihat tidak cukup waspada.”

Slot juga mendapat kritik tidak langsung dari Liverpool.com, yang menyebut pertahanan yang 'sama sekali tidak mendekati level yang dibutuhkan'. Tim tersebut, menurut media tersebut, 'terpecah belah' dan menyerahkan pertandingan sepenuhnya dalam waktu singkat.

Daily Express lebih keras dan memberi Van Dijk nilai 4. “Dia dengan ceroboh memberikan penalti dan membiarkan Haaland bebas berlari saat mencetak hat-trick. Sore yang menyedihkan bagi sang kapten,” demikian penilaiannya.

This Is Anfield turut menyuarakan kritik dan memberi nilai 4 untuk Van Dijk. “Begitu ceroboh saat penalti, padahal saat itu Liverpool sedang dalam performa bagus. Dia tak pernah bisa bangkit dari situ.”

Slot juga mendapat nilai 4: “Strateginya berhasil hingga gol pembuka, tetapi reaksi timnya yang begitu buruk terhadap kemunduran pada akhirnya adalah tanggung jawabnya.”