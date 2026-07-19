Meskipun berhasil meraih kemenangan spektakuler 4-6 atas Prancis dan dengan demikian mengantarkan Inggris ke peringkat ketiga di Piala Dunia, Thomas Tuchel justru menjadi sasaran kritik di media Inggris. Taktik menyerang yang menarik dalam pertandingan perebutan tempat ketiga itu seharusnya juga menjadi dasar strategi untuk pertandingan semifinal (yang berakhir dengan kekalahan) melawan Argentina, demikian pendapat banyak pihak.

Kini Tuchel disalahkan atas hal itu. Kesan umum yang muncul adalah bahwa Inggris sebenarnya berpeluang mencapai final, jika tim tersebut bermain dengan cara yang sama seperti saat melawan Prancis di semifinal. “Di mana niat menyerang itu saat melawan Argentina?”, tanya BBC.

“Terutama karena permainan apik Bukayo Saka, muncullah pertanyaan mengapa ia tidak diizinkan bermain di semifinal. Sementara Tuchel memutuskan untuk melakukan penyesuaian defensif saat melawan Argentina, hal itu sama sekali tidak terjadi di sini.”

“Lihatlah apa yang terjadi jika kamu menyerang alih-alih bertahan saat unggul, Thomas?”, tambah Daily Mail. “Hal ini hanya menimbulkan lebih banyak penyesalan dan kemarahan di kalangan pendukung.” ESPN juga melihat perbedaan yang sangat mencolok antara pertandingan perebutan tempat ketiga dan semifinal: “Formasi 4-1-4-1 yang ia terapkan berhasil memaksimalkan potensi para pemain sayap, sehingga Prancis terus-menerus terkejut saat terjadi peralihan serangan.”

Sky Sports berpendapat bahwa Tuchel, meskipun finis di posisi ketiga, telah gagal. Posisi pelatih itu pun kini berada di bawah tekanan, demikian kesimpulan media tersebut. “Pelatih timnas Inggris gagal pada saat yang paling krusial, dan itu justru bertolak belakang dengan tujuan dia ditunjuk. Setelah Saka tidak masuk starting line-up saat melawan Argentina, dia memilih pendekatan defensif untuk menjalani pertandingan semifinal. Langkah itu justru berujung pada kegagalan total.”

The Sun juga mengkritik habis-habisan keputusan Tuchel untuk menempatkan Saka di bangku cadangan selama semifinal. “Seluruh Inggris mengira dia mengalami cedera, tetapi Saka mengungkapkan setelah pertandingan bahwa dia dalam kondisi fit dan ingin bermain. Hal ini hanya menambah tekanan pada Tuchel.”

Meskipun penampilannya bagus, kekecewaan tetap terasa. “Inggris akhirnya bermain layaknya juara dunia, tetapi gelar juara sudah lepas. Dalam pertandingan yang membingungkan dan kacau, alih-alih meraih emas, mereka justru hanya berhasil membawa pulang medali perunggu.”