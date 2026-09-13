Media Inggris memberikan penilaian keras kepada Ryan Gravenberch setelah hasil imbang mengecewakan 0-0 Liverpool melawan Fulham. Gelandang Belanda itu ditarik ke pinggir lapangan oleh manajer Andoni Iraola pada Sabtu setelah satu jam permainan.

Iraola belum melihat Gravenberch sebagai pemain inti. Mantan pemain Ajax itu dimainkan sebagai pemain pengganti saat menghadapi Atlético Madrid pada pertengahan pekan dan beberapa hari kemudian, dalam laga kandang melawan Fulham, Gravenberch kembali tidak bermain 90 menit.

Liverpool Echo memberi Gravenberch nilai 4 untuk penampilannya melawan Fulham. "Dia tidak benar-benar tahu ke mana harus bergerak dan sering dilewati oleh rekan-rekannya. Selain itu, Gravenberch juga terlihat sangat lambat. Sore yang mengkhawatirkan baginya."

"Dalam upaya menghadirkan dorongan baru, Iraola memberi Ryan Gravenberch kesempatan tampil sebagai starter untuk pertama kalinya sejak akhir pekan pembuka musim ini. Namun, pemain Belanda itu - yang meneken kontrak baru berdurasi enam tahun pada Maret - masih belum mampu mengakhiri keterpurukan yang mengganggunya menjelang akhir era Arne Slot," simpul The Athletic.

"Gravenberch tampak tidak percaya diri ketika ia menggelengkan kepala dengan murung setelah kehilangan bola secara ceroboh. Dia menuntaskan 24 dari 31 operan (77 persen) dan memenangi empat dari tujuh duel (57 persen)," demikian penilaian keras terhadap pemain Belanda yang berkarier di Inggris itu.

Daily Express juga dibuat terkejut oleh Gravenberch. "Dia sebenarnya tidak pernah lagi benar-benar mencapai level musim juara 2024/25 dan dalam pertandingan ini beberapa kali mengalami kesulitan besar. Karena itu pula, dia ditarik keluar setelah satu jam."

Gravenberch musim ini mencatatkan 183 menit dalam empat pertandingan di Premier League. Selain itu, ia juga diberi 21 menit bermain oleh Iraola saat melawan Atlético pada pertandingan pembuka Liga Champions.