Media Inggris melontarkan penilaian keras terhadap Ryan Gravenberch setelah hasil imbang mengecewakan 0-0 Liverpool melawan Fulham. Gelandang Belanda itu ditarik keluar oleh manajer Andoni Iraola pada Sabtu setelah satu jam bermain.

Iraola masih belum melihat Gravenberch sebagai pemain inti. Mantan pemain Ajax itu dimainkan sebagai pemain pengganti saat menghadapi Atlético Madrid di tengah pekan dan beberapa hari kemudian, dalam laga kandang melawan Fulham, Gravenberch kembali tidak bermain 90 menit penuh.

Liverpool Echo memberi Gravenberch nilai 4 untuk penampilannya melawan Fulham. ''Dia tidak benar-benar tahu harus bergerak ke mana dan kerap dilewati oleh rekan-rekan setimnya. Selain itu, Gravenberch juga terlihat sangat lambat. Siang yang mengkhawatirkan baginya.''

''Dalam upaya menghadirkan dorongan baru, Iraola memberi Ryan Gravenberch starter pertamanya sejak pekan pembuka musim ini. Namun, pemain Belanda itu – yang meneken kontrak baru berdurasi enam tahun pada Maret – masih belum mampu mengatasi keterpurukan yang mengganggunya menjelang akhir era Arne Slot'', simpul The Athletic.

''Gravenberch tampak tidak percaya diri saat ia menggelengkan kepala dengan lesu setelah kehilangan bola dengan ceroboh. Ia menuntaskan 24 dari 31 umpannya (77 persen) dan memenangi empat dari tujuh duelnya (57 persen)'', demikian penilaian keras terhadap pemain Belanda yang berkarier di Inggris itu.

Daily Express juga terkejut dengan Gravenberch. ''Dia sebenarnya tidak pernah lagi benar-benar mencapai level pada tahun juara 2024/25 dan dalam laga ini sempat sangat kesulitan pada beberapa fase. Karena itu, dia ditarik keluar setelah satu jam.''

Gravenberch musim ini sudah mencatatkan 183 menit dalam empat pertandingan Premier League. Selain itu, ia juga mendapat 21 menit bermain dari Iraola saat menghadapi Atlético pada laga pembuka Liga Champions.