Media Inggris melihat seorang pemain Belanda tampil buruk saat Liverpool tersingkir dari Liga Champions

Liverpool asuhan Arne Slot gagal menciptakan kejutan pada Selasa malam dalam laga leg kedua melawan Paris Saint-Germain di perempat final Liga Champions. Di Anfield, The Reds tidak mampu membalikkan ketertinggalan 2-0 dari leg pertama dan kembali kalah dengan skor 0-2. Selain itu, seorang pemain asal Belanda menjadi sorotan karena penampilannya yang mengecewakan, demikian kesimpulan berbagai media Inggris.

The Daily Express, sama seperti banyak media lainnya, cukup kritis terhadap penampilan Jeremie Frimpong. Bek kanan asal Belanda itu mendapat nilai 5 dari media tersebut, yang menilai bahwa Frimpong terutama dalam hal pertahanan tidak tampil baik.

Dua pemain inti Belanda lainnya, Ryan Gravenberch dan Virgil van Dijk, mendapat penilaian yang sedikit lebih baik, di mana media tersebut terutama memuji penampilan kapten Liverpool, yang memiliki peluang besar untuk mencetak gol pembuka di babak pertama. "Meskipun ia belum tampil dalam performa terbaiknya musim ini, pemain Belanda tersebut tampaknya mendekati performa puncaknya," demikian kesimpulannya.

The Mirror juga tidak memberikan pujian atas penampilan bek mantan Leverkusen tersebut. Ia mendapat nilai 4 dari media tersebut, yang menyebut penampilan Frimpong sebagai 'salah satu pertandingan terburuknya musim ini'. Media tersebut cukup positif terhadap Gravenberch dan Van Dijk. The Mirror melihat gelandang tersebut 'semakin berkembang dalam pertandingan' dan mencatat bahwa ia 'memiliki pengaruh besar di babak kedua'.

Frimpong juga tidak mendapat penilaian yang baik dari GOAL. Bek berusia 25 tahun itu mendapat nilai 3 setelah, menurut mereka, 'penampilan yang sangat buruk'. "Dia berulang kali kehilangan bola di babak pertama. Itulah sebabnya dia diganti saat jeda," demikian penjelasan GOAL.

Meskipun mendapat ulasan negatif, Frimpong tampaknya bukan satu-satunya pemain yang mendapat kritikan. Alexander Isak, yang akhirnya kembali menjadi starter setelah lama absen karena cedera, juga mendapat sorotan negatif dari media Inggris.

The Daily Express menilai bahwa pemain Swedia itu 'tidak memberikan kontribusi apa pun' selama 45 menit yang ia mainkan. Penyerang tersebut mendapat nilai 3. The Mirror sedikit lebih lunak dengan memberikan nilai 4, namun menyebut keputusan Slot untuk menurunkan penyerang berusia 26 tahun itu sebagai 'keputusan yang aneh'.

Dengan tersingkirnya tim ini dari Liga Champions, peluang meraih trofi bagi Slot dan rekan-rekannya kini sirna sepenuhnya. Namun, Slot harus tetap menjaga konsentrasi timnya di sisa pertandingan musim ini demi lolos ke Liga Champions. The Reds kini berada di peringkat kelima, dengan keunggulan empat poin atas Chelsea yang berada di peringkat keenam.