Media Inggris melihat satu perkembangan yang sangat mengkhawatirkan bagi Arne Slot di Liverpool: ‘Beberapa pemain…’

Arne Slot sedang menghadapi situasi yang sangat sulit di Liverpool, demikian dilaporkan antara lain oleh Daily Mail. The Reds tersingkir dari Piala FA pada Sabtu lalu dengan cara yang sangat memalukan oleh Manchester City (4-0), namun Liverpool harus segera bangkit, mengingat laga Liga Champions melawan Paris Saint-Germain sudah di depan mata.

“Slot kini berada dalam situasi di mana pemecatan mengancam,” tulis Daily Mail. “Dengan akhir musim yang hampir tiba, penurunan performa Liverpool telah melampaui ekspektasi. Hal itu kembali terbukti pada Sabtu lalu saat melawan Manchester City.”

“Beberapa pemain sudah tidak lagi bersedia atau mampu melakukan hal-hal dasar dalam sepak bola secara konsisten. Dan Slot bertanggung jawab atas hal itu. Jika seorang manajer sampai pada fase itu, langkah selanjutnya biasanya adalah mengemasi koper,” demikian kesimpulan yang mematikan.

Slot langsung dikonfrontasi oleh media Inggris mengenai kurangnya komitmen para pemainnya segera setelah pertandingan Sabtu. “Jika Anda hanya melihat gol-golnya, saya melihat ada serangan yang tidak diikuti, umpan silang yang tidak diblokir, dan duel di depan gawang yang tidak dimenangkan; Anda benar sekali,” jawab pria asal Belanda itu.

Dan karena itu, media Inggris melihat bahwa hanya ada satu hal yang bisa dilakukan Slot: meraih hasil pada Rabu di Paris dalam perempat final Liga Champions. “Slot kini berada di ‘zona merah’ pribadinya, dan dia hanya bisa menyelamatkan dirinya sendiri jika dia menemukan cara untuk memberikan para pemain ini dosis keyakinan, energi, kepercayaan diri, dan tekad murni untuk pertandingan Rabu.”

Sementara Liverpool menghadapi pertandingan Rabu nanti dengan kepercayaan diri yang sangat rendah, PSG justru menjalani laga uji coba yang sangat baik pada Jumat lalu. Di kandang sendiri, mereka menang mudah 3-1 atas Toulouse. Ousmane Dembélé menjadi bintang utama bagi tim asal Paris itu, sehingga Virgil van Dijk kembali akan menghadapi tugas berat untuk menghentikannya.