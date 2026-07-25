Media Inggris melihat perkembangan mencolok pada Joshua Zirkzee setelah ‘gol pramusim terindah sepanjang masa’

Joshua Zirkzee tampil mengesankan dalam persiapan menuju musim baru bersama Manchester United. Striker itu mencetak gol yang digambarkan media Inggris sebagai ‘gol pramusim terindah sepanjang masa’.

Pada Jumat, tim asuhan Michael Carrick menjalani laga uji coba melawan Rosenborg, yang dilumat 5-0. Zirkzee mencetak gol kedua yang benar-benar indah. Penyerang Belanda itu melewati lawan langsungnya, lalu dengan enteng juga mengecoh sang kiper sebelum melepaskan penyelesaian dingin menjadi gol.

Media Inggris juga melihat perkembangan mencolok dari Zirkzee: ia terus-menerus turun sangat dalam ke lini tengah, sehingga berfungsi seperti semacam second striker. Itu terbukti sangat efektif.

“Pemain Belanda itu memulai pertandingan sebagai striker, tetapi secara reguler turun ke posisi yang lebih dalam, tempat ia merasa paling nyaman,” tulis Steven Railston untuk Manchester Evening News. “Ia bekerja sama dengan baik dengan rekan-rekan setimnya dan memberikan assist untuk gol pembuka Lacey, sebelum kemudian ia sendiri juga mencetak gol yang indah.”

The Sun menilai Zirkzee berpeluang merebut tempat tetap di starting XI lewat permainan yang ia tampilkan. “Ia memanfaatkan absennya Sesko dan menepati janjinya untuk berjuang memperebutkan tempat di tim utama,” tulis tabloid tersebut.

“Ia bukan hanya memberikan assist untuk gol pembuka Lacey dan bermain brilian bersama Mbeumo, tetapi juga mencetak gol solo yang luar biasa - ia melaju ke depan dan meninggalkan dua bek serta kiper dengan satu gerakan tipuan. Ia turun sangat dalam ke lini tengah.”

Menurut Manchester Evening News, bagaimanapun, belum pasti bahwa Zirkzee akan bertahan di Manchester United. Sang striker masih mungkin hengkang, meski itu juga bergantung pada seberapa cepat Benjamin Sesko pulih dari cederanya.