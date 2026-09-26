Media Inggris: 'Manchester City terdegradasi dari Premier League setelah putusan bersejarah'

Manchester City diyakini akan menerima pukulan yang belum pernah terjadi sebelumnya setelah putusan pada Kamis dalam kasus panjang terkait aturan keuangan Premier League, demikian keyakinan media-media ternama Inggris. Klub raksasa Inggris itu dinyatakan bersalah oleh komisi independen atas 114 dari 115 dakwaan. Menurut The Telegraph, kini semuanya sudah jelas: "Degradasi untuk Manchester City", tulis surat kabar itu dengan tajuk besar.

Kasus ini berkaitan dengan dugaan pelanggaran keuangan pada periode antara 2008 dan 2018. City selama pertarungan hukum, yang sudah berjalan sejak 2024, bersikeras memiliki ‘bukti yang tak terbantahkan’ atas ketidakbersalahan mereka, tetapi menurut The Telegraph komisi independen sepenuhnya meruntuhkan posisi tersebut. Surat kabar itu menyebutnya sebagai kemungkinan ‘putusan hukum paling berdampak yang pernah ada dalam sepakbola Inggris’.

The Telegraph menilai pelanggaran yang luar biasa juga harus dihukum dengan sanksi yang luar biasa. “Bagi Manchester City, kebenaran yang tidak menyenangkan kini tak lagi bisa diperhalus,” tulis kepala jurnalis olahraga Oliver Brown, yang menyebut degradasi melintasi beberapa divisi sebagai ‘titik awal yang pantas’. Menurutnya, mulai sekarang akan ada tanda asterisk simbolis di belakang seluruh dua puluh trofi besar yang diraih City pada era tersebut.

Menurut surat kabar itu, tidak berhenti sampai di sana, karena tujuh gelar Premier League dari periode itu juga semestinya dipertanyakan. The Telegraph lalu menarik perbandingan dengan Lance Armstrong, yang kehilangan seluruh tujuh kemenangan akhirnya di Tour de France setelah dijatuhi skorsing seumur hidup. “Prestasi-prestasi itu hari ini sudah begitu ternoda sehingga pada dasarnya menjadi tidak relevan,” demikian penilaian yang menghancurkan terhadap gelar-gelar juara City.

Menghapus gelar-gelar tersebut bisa menimbulkan dampak besar bagi buku sejarah sepakbola Inggris. Manchester United finis di belakang City pada 2012 dan 2018, sementara Liverpool menjadi runner-up pada 2014, 2019, dan 2022, meski The Telegraph juga menyebut kemungkinan untuk sama sekali tidak mengalokasikan ulang gelar-gelar yang dimaksud. Dalam hal itu, surat kabar tersebut merujuk ke Italia, tempat gelar Serie A 2005 dibiarkan lowong setelah skandal Calciopoli.

Pernyataan lama mantan manajer City Pep Guardiola juga kembali mendapat makna setelah putusan ini. “Saya tidak akan menggantungkan masa depan saya pada pertanyaan apakah kami bermain di Premier League atau League One,” kata sang pelatih pada November 2023 mengenai kemungkinan konsekuensinya. The Telegraph dengan sinis mencatat bahwa Guardiola kini sudah kembali ke Barcelona dan menyebut bermain di level ketiga pada akhirnya mungkin justru hanya akan menjadi salah satu masalah yang lebih kecil bagi City.

Klub-klub Premier League lainnya kini juga mulai mempertimbangkan dampak dari putusan tersebut. Menurut The Times, sejumlah klub sebelumnya sudah menunjuk pengacara-pengacara terkemuka untuk meneliti apakah mereka berhak atas kompensasi, misalnya karena kehilangan pemasukan Liga Champions atau bonus sponsor akibat performa City. Karena itu, gugatan ganti rugi bersama dari beberapa klub Inggris juga termasuk salah satu kemungkinan.

City diperkirakan akan mengajukan banding, sehingga pertarungan hukum ini untuk sementara belum tentu benar-benar berakhir. Meski begitu, nada yang berkembang di Inggris setelah putusan ini sangat keras: ketika pengurangan poin saja sudah bisa berujung degradasi, kini bahkan mulai dibicarakan kemungkinan pencoretan dari Premier League dan kejatuhan melintasi beberapa divisi.

The Telegraph merangkum situasi ini dengan kalimat yang sangat menggambarkan keadaan: “Kita benar-benar berada di wilayah yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan itu menuntut hukuman yang belum pernah terjadi sebelumnya.”