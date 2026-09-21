Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
imago-sport-1083564294.jpgNews Images
Sydney Jordan
Diterjemahkan oleh

Media Inggris kehabisan kata-kata pujian untuk Brian Brobbey setelah hattrick melawan Manchester City

B. Brobbey
Manchester City vs Sunderland
Manchester City
Sunderland
Premier League
Netherlands

Brian Brobbey menuju Zeist dengan perasaan positif. Penyerang Sunderland itu mencetak hattrick saat melawan Manchester City (5-3) dan menuai banyak pujian di media Inggris.

"Pahlawan hattrick. Tiga gol dari jarak dekat, tetapi pemain Belanda itu pasti sangat kesal karena pulang membawa bola pertandingan, namun tanpa poin," tulis BBC Sport. Media Inggris itu memberinya nilai 10 atas penampilannya.

The Guardian melihat penyerang yang tampil sangat kuat itu dan Enzo Le Fée sebagai pemain menyerang paling menonjol dari Sunderland, meski kalah. Terutama gol pertama Brobbey yang disorot. "Le Fée menunjukkan lewat umpan yang sangat akurat kepada Brobbey mengapa dia menjadi salah satu pemain paling menonjol. Sentuhan pertama sang penyerang cerdas, lalu dia melewati Gianluigi Donnarumma yang keluar dari sarangnya dengan sisi luar kaki kanannya."

Sky Sports menegaskan statistik luar biasa dari penyerang 24 tahun itu. "Secara individu, ia mencatat nilai expected goals yang lebih tinggi daripada tim mana pun di Premier League akhir pekan ini, kecuali timnya sendiri." Media Inggris itu juga menulis bahwa Brobbey baru menjadi pemain keenam di Premier League yang mencetak hattrick tetapi tetap meninggalkan lapangan sebagai pihak yang kalah.

"Pahlawan hattrick Brobbey memberi City banyak bahan untuk dipikirkan," tulis The Athletic. "Hattrick Brobbey hanya menceritakan setengah dari kisah pengaruhnya dalam pertandingan ini. Dia selalu berada di tempat yang tepat untuk menuntaskan serangan yang dibangun rekan-rekannya, tetapi kontribusinya jauh lebih besar dari itu. Sepanjang pertandingan, dia memberi City masalah besar."

Brobbey juga, menurut media olahraga ternama itu, benar-benar merepotkan bek Manchester City Rúben Dias. "Dia mencoba menghajar Brobbey dengan keras sejak awal, seperti yang sering dia lakukan. Tetapi dua kali dia begitu saja disingkirkan. Itu pun menentukan nada untuk sisa pertandingan."

Terakhir, The Telegraph menilai pemain Belanda itu nyaris tak bisa dibendung. "Brobbey menuntaskan hattrick-nya sesaat sebelum laga berjalan satu jam, pada sebuah siang ketika untuk waktu yang lama dia nyaris tak bisa dihentikan. Setelah itu, City pada momen-momen tertentu lolos dari situasi sulit."

Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google