Brian Brobbey menuju Zeist dengan perasaan positif. Penyerang Sunderland itu mencetak hattrick saat melawan Manchester City (5-3) dan menuai banyak pujian di media Inggris.

"Pahlawan hattrick. Tiga gol dari jarak dekat, tetapi pemain Belanda itu pasti sangat kesal karena pulang membawa bola pertandingan, namun tanpa poin," tulis BBC Sport. Media Inggris itu memberinya nilai 10 atas penampilannya.

The Guardian melihat penyerang yang tampil sangat kuat itu dan Enzo Le Fée sebagai pemain menyerang paling menonjol dari Sunderland, meski kalah. Terutama gol pertama Brobbey yang disorot. "Le Fée menunjukkan lewat umpan yang sangat akurat kepada Brobbey mengapa dia menjadi salah satu pemain paling menonjol. Sentuhan pertama sang penyerang cerdas, lalu dia melewati Gianluigi Donnarumma yang keluar dari sarangnya dengan sisi luar kaki kanannya."

Sky Sports menegaskan statistik luar biasa dari penyerang 24 tahun itu. "Secara individu, ia mencatat nilai expected goals yang lebih tinggi daripada tim mana pun di Premier League akhir pekan ini, kecuali timnya sendiri." Media Inggris itu juga menulis bahwa Brobbey baru menjadi pemain keenam di Premier League yang mencetak hattrick tetapi tetap meninggalkan lapangan sebagai pihak yang kalah.

"Pahlawan hattrick Brobbey memberi City banyak bahan untuk dipikirkan," tulis The Athletic. "Hattrick Brobbey hanya menceritakan setengah dari kisah pengaruhnya dalam pertandingan ini. Dia selalu berada di tempat yang tepat untuk menuntaskan serangan yang dibangun rekan-rekannya, tetapi kontribusinya jauh lebih besar dari itu. Sepanjang pertandingan, dia memberi City masalah besar."

Brobbey juga, menurut media olahraga ternama itu, benar-benar merepotkan bek Manchester City Rúben Dias. "Dia mencoba menghajar Brobbey dengan keras sejak awal, seperti yang sering dia lakukan. Tetapi dua kali dia begitu saja disingkirkan. Itu pun menentukan nada untuk sisa pertandingan."

Terakhir, The Telegraph menilai pemain Belanda itu nyaris tak bisa dibendung. "Brobbey menuntaskan hattrick-nya sesaat sebelum laga berjalan satu jam, pada sebuah siang ketika untuk waktu yang lama dia nyaris tak bisa dihentikan. Setelah itu, City pada momen-momen tertentu lolos dari situasi sulit."