Newcastle United meraih kemenangan tipis di Premier League pada Sabtu sore. Bermain di kandang sendiri, Hull City dikalahkan dengan skor 2-1. Setelah laga, salah satu hal yang dibahas adalah Sean Steur yang harus keluar karena cedera.

Steur tampil sebagai starter untuk Newcastle, untuk ketiga kalinya sejak ia bermain untuk Newcastle. Di pertengahan babak kedua, gelandang itu harus ditarik keluar karena tampak mengalami masalah pada hamstring-nya. Ada kemungkinan itu hanya kram.

Tentu saja Steur berharap dirinya tidak harus menepi dalam waktu lama. Terlebih lagi karena pada Jumat diumumkan bahwa untuk pertama kalinya ia masuk skuad Belanda U-21.

Pemanggilan itu sejatinya juga tidak benar-benar mengejutkan. Steur tampil mengesankan dalam bulan-bulan pertamanya di Newcastle, dan setelah laga melawan Hull pun ia kembali mendapat banyak pujian.

“Ini tidak normal untuk pemain seusianya. Saya benar-benar, benar-benar sangat puas,” ujar manajer Matthias Jaissle tentang mantan pemain Ajax tersebut.

Mark Douglas, jurnalis dari media Inggris The i Paper, juga terkesan dengan Steur. “Ada begitu banyak hal yang bisa dinikmati dari Sean Steur. Dia bergerak penuh ke depan, mengambil inisiatif, dan menekan dengan agresif. Baru berusia delapan belas tahun, tetapi dia sudah terlihat seperti seorang pemimpin di kelompok ini.”

Steve Stone, mantan manajer Newcastle, mengatakan kepada BBC: “Bisakah kita sejenak menyoroti betapa bagusnya Steur? Dia baru berusia delapan belas tahun, di pertandingan besar Premier League. Dia fantastis sejauh ini.”

Di X, ada juga sejumlah fan yang kehabisan kata-kata untuk memujinya. “Dia akan menjadi bintang mutlak,” tulis seseorang. Yang lain menulis, “Anda sudah bisa melihat bahwa anak ini sedang menuju puncak,” dan ada juga yang menyebutnya “Wonderboy”.