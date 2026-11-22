Bagikan Ikuti GOAL di Google

Iklan

Matthijs de Ligt tampil sebagai starter di Premier League untuk pertama kalinya dalam hampir 12 bulan pada Minggu, tetapi laga itu ingin segera ia lupakan. Kesalahan fatal pemain asal Belanda itu mengawali kekalahan menyakitkan 4-0 dan membuatnya mendapat penilaian pedas dari media Inggris.

Baru tujuh menit berjalan, lini belakang Manchester United sudah kacau. De Ligt membuat kesalahan besar dalam membaca situasi, lalu Leny Yoro menjatuhkan Alexander Isak yang lolos dari kawalan dan diusir dengan kartu merah. Lebih buruk lagi, Liverpool langsung mencetak gol pertama dan kedua setelah itu, dan De Ligt kembali terlihat buruk dalam kedua prosesnya.

"Sulit memahami apa yang ia pikirkan saat membiarkan bola lewat dan memberi Isak kesempatan untuk lolos, yang berujung pada kartu merah," tulis Manchester Evening News, yang memberi De Ligt nilai 3. "Pochettino tampaknya menyukainya, tetapi ini adalah penampilan kembali yang menyakitkan di Premier League."

Daily Express juga tak kenal ampun dan hanya memberi nilai 2 untuk penampilan pemain timnas Belanda itu. Media tersebut pun sulit membayangkan De Ligt kembali masuk susunan starter Mauricio Pochettino dalam waktu dekat.

Iklan Iklan

"Melihat pemain asal Belanda itu berkeliaran tanpa arah di lini belakang terasa seperti siksaan. Jarang sekali pemain United terlihat begitu kewalahan dalam laga Premier League. Ia secara mengejutkan mendapat tempat sebagai starter, dan sulit membayangkan mantan pemain Ajax itu akan mendapatkannya lagi dalam waktu dekat."

Topik Terkait

"Keputusan berani untuk menurunkan De Ligt sebagai starter untuk pertama kalinya dalam hampir setahun berakhir dengan kegagalan total," demikian pula penilaian The Sun. "Ia berada di mana-mana tanpa benar-benar berada di posisi yang tepat dan bertanggung jawab atas kedua gol awal yang bersarang ke gawang timnya."

Menurut tabloid Inggris itu, De Ligt sama sekali belum siap. Ia pun diberi nilai 3. "Ia belum bugar untuk bertanding dan, dengan cara yang aneh, membiarkan bola melayang melewatinya dalam proses yang berujung pada kartu merah Yoro. Ia lamban dan lesu, lalu mundur terlalu dalam saat Wirtz mencetak gol."

Iklan

"Untungnya, Isak sedang tidak tajam dalam penyelesaian akhir, karena pemain asal Swedia itu memenangi setiap duel," lanjut The Sun. "Sulit untuk tidak bersimpati kepadanya setelah absen begitu lama, tetapi sungguh sulit dipahami mengapa ia tetap berada di lapangan sepanjang pertandingan."

Stasiun penyiaran BBC juga tidak punya hal baik untuk dikatakan tentang De Ligt. "Penampilan pertamanya sebagai starter di Premier League dalam hampir 12 bulan, di tengah lini pertahanan tiga pemain, berubah menjadi mimpi buruk akibat kesalahan di awal laga yang berujung pada gol pembuka dan kartu merah Yoro. Sejak saat itu, ia sangat kesulitan."