Bagikan Ikuti GOAL di Google

Iklan

Jurriën Timber menjadi salah satu sosok utama dalam laga besar Liga Primer antara Arsenal dan Manchester City (2-2) pada Minggu. Pemain timnas Belanda itu menyelamatkan The Gunners dari kekalahan lewat golnya pada akhir pertandingan, tetapi penampilannya tetap menuai kritik dari media Inggris. Salah satu surat kabar Inggris bahkan memberinya nilai di bawah standar.

Arsenal dua kali tertinggal di Emirates Stadium. Timber menyamakan kedudukan menjadi 2-2 melalui sepak pojok pada menit ke-83, sehingga klub London itu mempertahankan keunggulan enam poin atas Manchester City.

BBC memberi Timber nilai 6 atas penampilannya melawan tim asuhan Pep Guardiola. Media Inggris itu terutama mempertanyakan peran pemain timnas Belanda tersebut dalam proses terciptanya gol pembuka Erling Haaland.

Menurut BBC, penampilan Timber dalam bertahan tidak terlalu mengesankan. Namun, mantan pemain Ajax itu sedikit menebusnya lewat gol penyeimbang yang penting pada akhir laga besar tersebut.

Iklan Iklan

The Sun jauh lebih positif terhadap penampilan Timber dengan memberinya nilai 7. Tabloid Inggris itu mencatat bahwa sang bek menyia-nyiakan peluang emas pada awal pertandingan dan terlibat dalam sebuah insiden kontroversial.

Topik Terkait

Timber tampak menarik rambut Jérémy Doku. Menurut The Sun, bek kanan Arsenal itu beruntung bisa melanjutkan pertandingan.

Menurut surat kabar tersebut, Timber juga tidak luput dari kesalahan dalam proses gol pembuka Manchester City. Pemain asal Belanda itu menyulitkan rekan setimnya, Noni Madueke, tetapi menebusnya pada akhir pertandingan dengan mencetak gol penyeimbang di tiang jauh.

Iklan

Namun, gol Timber tidak cukup untuk menyelamatkan nilainya di Evening Standard. Surat kabar London itu memberi pemain timnas Belanda tersebut nilai 5 dan mengkritik kinerjanya dalam bertahan.

Daily Express juga menilai penampilan Timber di bawah standar dan memberi mantan pemain Ajax itu nilai 5. Surat kabar Inggris tersebut turut menyoroti insiden kontroversial antara Timber dan Doku pada babak pertama.

Iklan

“Ia lolos dari kartu merah setelah menarik rambut Doku pada babak pertama,” tulis Daily Express. “Selain itu, ia memang terlibat dalam duel sengit melawan pemain sayap yang sangat cepat tersebut.”

Timber juga dikritik karena menyia-nyiakan peluang. “Ia seharusnya memasukkan bola ke gawang ketika sundulan Viktor Gyökeres memantul dari tiang. Namun, menjelang akhir pertandingan, ia berada di tempat dan waktu yang tepat untuk mencetak gol.”