Media Flandria bersikap kritis setelah penampilan Belgia yang mengecewakan dan merilis angka-angka yang sangat buruk

Belgia kembali mengecewakan pada Minggu malam. Setelah hasil imbang melawan Mesir (1-1), Setan Merah berharap dapat menghapus rasa pahit itu saat menghadapi Iran, namun hal itu tidak terwujud. Pertandingan grup kedua pun berakhir imbang (0-0), sehingga pada dasarnya hanya ada satu pemain yang menonjol: Thibaut Courtois.

"Untungnya masih ada Thibaut Courtois. Ia benar-benar membuktikan julukannya 'El Muro' (Tembok). Sama seperti saat melawan Mesir, ia kembali menampilkan beberapa penyelamatan luar biasa. Satu-satunya pemain Setan Merah yang tampil di level tertinggi," demikian kesimpulan Het Laatste Nieuws.

Menurut media tersebut, pemain yang paling mengecewakan adalah Alexis Saelemaekers, pengganti Jérémy Doku. Pemain sayap AC Milan ini mendapat nilai 3. “Sangat sedikit menciptakan peluang, jarang mampu melewati lawannya. Dan kalaupun ia muncul di kotak penalti, ia kurang memiliki pandangan yang jelas di zona krusial.”

Romelu Lukaku, pemain berpengalaman yang menggantikan Charles De Ketelaere, juga tidak mampu menunjukkan performa yang menonjol. Bersama Nathan Ngoy—yang mendapat kartu merah—ia mendapat nilai terendah setelah Saelemaekers: 4. “Analis Marc Degryse dengan tepat mengatakan saat jeda bahwa Lukaku sebaiknya diganti. Pada akhirnya, ia bermain selama 73 menit, jauh lebih lama dari yang diperkirakan siapa pun,” demikian laporan media tersebut.

Het Nieuwsblad, yang menyebut hasil ini sebagai ‘kekecewaan’, juga mencapai kesimpulan yang hampir sama. Kiper Belgia itu mendapat nilai 8. “Pemain Belgia terbaik, dan itu tidak biasa.” Saelemaekers pun tidak mendapat penilaian baik dari Het Nieuwsblad. “Mendapat kesempatan, tapi tidak memanfaatkannya. Tidak ada kreativitas, tidak ada dribel, tidak ada nilai tambah.”

Selain itu, Kevin De Bruyne, bintang berusia 34 tahun dari negara tetangga kita di selatan, juga tak mampu tampil mengesankan. Meskipun penampilan yang sedikit lebih baik di babak kedua membuat pemain Napoli ini tidak mendapat nilai terburuk, namun nilai 4 bukanlah sesuatu yang patut dibanggakan.

"Mencatatkan upaya gol pertamanya—melenceng. Mengalami babak pertama yang frustrasi, dengan banyak aksi yang gagal. Setelah jeda, lebih terlibat dalam momen-momen berbahaya. Niat baiknya tidak diragukan, tapi …"

Sabtu mendatang, Belgia akan memainkan pertandingan grup terakhirnya pada pukul 05.00 melawan Selandia Baru, yang berada di posisi terbawah dengan satu poin. Belgia membutuhkan hasil yang baik untuk lolos ke babak berikutnya. Jadi, banyak hal yang harus berubah bagi tim asuhan Rudi Garcia.