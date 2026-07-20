Media Eropa setelah Spanyol dinobatkan sebagai juara: “Gigitan Hiu” membungkam para preman

Media Eropa merayakan kemenangan tim nasional Spanyol dalam Piala Dunia 2026 untuk kedua kalinya dalam sejarahnya setelah mengalahkan Argentina 1-0 pada babak perpanjangan waktu di New York, dan menggambarkan kemenangan tersebut sebagai “kemenangan bagi sepak bola” atas perilaku tidak sportif yang ditunjukkan tim nasional Argentina sepanjang pertandingan final yang digelar pada hari Minggu.

Surat kabar-surat kabar besar sepakat bahwa final tersebut, meskipun menarik di atas kertas, menyuguhkan pertunjukan yang kurang memuaskan yang berakhir dengan penobatan “La Roja” yang memenuhi ekspektasi sebagai favorit juara, sementara sebagian besar liputan berfokus pada kecaman terhadap taktik curang dan perilaku kasar yang ditunjukkan para pemain Argentina.

Surat kabar Spanyol “Marca” menggunakan judul dengan tiga tanda seru: “Raja-raja Sejarah!!!”, memuji “pahlawan” Ferran Torres yang mencetak satu-satunya gol kemenangan, sementara surat kabar tersebut menilai bahwa hasil akhir tersebut mencerminkan keadilan.

Juan Ignacio García Ochoa menulis dalam kolomnya: “Ini bukan hanya soal memenangkan Piala Dunia, melainkan menyelamatkan sepak bola,” sambil menambahkan: "Ada momen, di tengah banjir trik dan taktik licik lainnya dari Argentina, di mana pertandingan tampak seperti ajakan untuk melepaskan segala hal yang telah membawa Spanyol ke final, namun untungnya, Spanyol tidak menyerah pada godaan tersebut."

Sedangkan surat kabar “AS” dari Madrid, memanfaatkan nostalgia masa lalu dengan judul “Seperti Pertama Kali”, dan tidak segan-segan melontarkan kritik tajam terhadap serangan ganda Leandro Paredes yang “disayangkan” terhadap Eric García dan Gavi, sementara Héctor Martínez menulis dalam kolomnya dengan nada pribadi: “Di mana kita pada 19 Juli 2026? Kita akan bisa mengajukan pertanyaan ini pada diri sendiri beberapa tahun lagi, dan jawabannya adalah: duduk di depan komputer, kaku seperti papan kayu, menderita demam sepak bola yang parah—bukan serangan alergi.”

Di Katalonia, kegembiraan meluap atas kembalinya 8 pemain Barcelona ke klub sambil membawa Piala Dunia, termasuk Ferran Torres yang selama berminggu-minggu dikabarkan akan hengkang, dan kini kembali sebagai juara setelah mencetak gol penentu kemenangan; surat kabar “Sport” memberi judul: “Gigitan Hiu,” merujuk pada julukan sang penyerang.

Di Inggris, kepuasan menyelimuti atas kemenangan Spanyol, di mana surat kabar “Daily Telegraph” memberi judul: “Spanyol Memenangkan Piala Dunia Berkat Kemenangan Sepak Bola atas Argentina yang Memalukan,” sambil menambahkan di awal artikel utamanya: “Sepak bola 1, para pelanggar 0. Butuh waktu tambahan untuk mencapai hasil ini, tetapi syukurlah, olahraga telah menang, Spanyol menjuarai Piala Dunia, dan kita semua keluar sebagai pemenang yang lebih kuat, begitu pula sepak bola. Spanyol memang harus menang di final ini.”

Surat kabar “Daily Mail”, yang dikenal karena kecenderungannya memicu kontroversi, mengangkat perkelahian sengit antara Leandro Paredes dan dua pemain Spanyol, Javi serta Eric García, sebagai berita utama di halaman depannya dengan judul: “Final Piala Dunia Berakhir dengan Kekerasan Saat Peluit Akhir Dibunyikan”, sambil menggambarkan adegan tersebut sebagai “mengerikan”.

Surat kabar “The Times” berpendapat bahwa “gaya bermain Spanyol mengungguli permainan nekat Argentina,” sambil menyoroti taktik defensif “La Albiceleste” dan ketidakmampuan mereka mencetak gol, serta menilai bahwa gol penentu Ferran Torres merupakan “akhir yang pahit” bagi Lionel Messi.

Surat kabar Prancis “L’Équipe” memberi judul: “Raja-raja Baru”, memuji penampilan tim nasional Spanyol meskipun menghadapi lawan yang tangguh: “Spanyol sangat mendominasi pertandingan yang mengecewakan dan kacau ini, namun tetap mampu memaksakan ritme, niat, dan gaya permainan berbasis penguasaan bola mereka, tanpa mundur atau mengorbankan prinsip-prinsipnya.”

Surat kabar “Le Parisien” menulis: “Spanyol memegang dunia di tangannya; dengan skenario ini, serta dominasi atas tim Argentina yang tampak tidak bersemangat bermain, sulit menemukan orang yang kecewa dengan kemenangan La Roja.”

Surat kabar “Ouest-France” merangkum pertandingan tersebut dengan judul: “Argentina Kehilangan Ketenangan, Messi Runtuh, dan Spanyol Bersuka Cita,” sementara surat kabar “Le Figaro” membahas “Dominasi Penuh La Roja” dan “Kesengsaraan” tim Argentina dalam penampilan yang digambarkan sebagai yang terburuk di turnamen ini.

Di Italia, surat kabar “Gazzetta dello Sport” menulis: “Spanyol, tentu saja Spanyol, tak terelakkan kemenangan Spanyol; hanya Spanyol yang mampu memenangkan final ini, karena kemenangan Argentina akan dianggap sebagai penghinaan bagi sepak bola.”

Surat kabar “Tuttosport” memuji penampilan keseluruhan tim nasional Spanyol yang “menguasai jalannya pertandingan dari awal hingga akhir” selama 120 menit, sementara surat kabar “La Stampa” mengucapkan selamat tinggal kepada Lionel Messi setelah penampilannya yang “mengecewakan”, dengan menulis: “Tim ini mengalahkan pemain individu, sang jenius, sang seniman.”

Di Jerman, di mana jam-jam awal malam digunakan untuk pengumuman semi-resmi penunjukan Jürgen Klopp sebagai pelatih timnas Jerman, “hadiah yang tertunda” bagi timnas Spanyol pun dirayakan.

Surat kabar "Bild" menulis: "Bintang Spanyol Lamine Yamal menang dalam pertarungan antar generasi melawan Lionel Messi," sementara surat kabar tersebut juga menyoroti keruntuhan Leandro Paredes dan "adegan-adegan kekerasan" yang terjadi setelah pertandingan.

Sementara itu, surat kabar “Kicker” mencoba memahami “Argentina yang tiba-tiba melemah”, sambil menyoroti tim nasional Spanyol yang “belum mencapai puncaknya” dan “belum menunjukkan performa terbaiknya”, sebagai isyarat bahwa dominasi mereka di dunia sepak bola kemungkinan akan berlanjut di tahun-tahun mendatang.