Surat kabar Denmark melontarkan penilaian keras terhadap FC Midtjylland sehari setelah kekalahan telak 1-6 dari Ajax pada fase grup Conference League. Di sisi lain, mereka memuji salah satu pemain Ajax yang tampil menonjol.

Tipsbladet menyebut hasil itu sebagai "penghinaan" bagi Midtjylland di pentas Eropa. Kjell Wätjen, yang diusir dari lapangan, menjadi sasaran kritik utama. "Apa sebenarnya yang ada di pikirannya ketika ia menjatuhkan Abdellah Ouazane? Tak lama sebelumnya, pemain asal Jerman itu menerima kartu kuning pertamanya, sehingga ia harus meninggalkan lapangan lebih awal. Bencana."

Nordin Bakker harus memungut bola dari gawangnya enam kali saat menghadapi Ajax dan juga tak luput dari kritik media Denmark. "Ia tampil buruk, terutama saat Ajax mencetak gol yang mengubah skor menjadi 1-6. Namun, Bakker juga nyaris tidak mendapat bantuan dari para bek di depannya."

"Midtjylland harus bermain dengan sepuluh orang pada babak kedua, tetapi tetap saja mereka tidak boleh kebobolan lima gol setelah jeda saat menghadapi tim yang di atas kertas hanya sedikit lebih baik," demikian penilaian keras terhadap tim asuhan Mike Tullberg, yang masih belum meraih kemenangan pada fase liga Conference League.

Harapan sempat muncul setelah Friday Etim menyamakan kedudukan menjadi 1-1 pada menit ke-28. "Namun, harapan itu cepat sirna. Tak lama setelah jeda, Tolu kembali tak mampu dihentikan di kotak penalti. Sejak saat itu, penderitaan Midtjylland dimulai. Penyerang asal Nigeria itu memainkan peran utama dalam kekalahan memalukan dari klub Belanda tersebut."

Bold tidak menyangka Ajax akan mencatatkan skor setelak itu. "Pada akhirnya, situasi benar-benar lepas kendali. Oscar Gloukh mengubah skor menjadi 1-5 saat pertandingan masih menyisakan seperempat jam, lalu Bakker melakukan blunder ketika Ajax memastikan hasil pertandingan."

Di sisi lain, surat kabar Denmark itu melontarkan pujian tinggi untuk Tolu. "Pemain nomor 9 yang kuat secara fisik itu memiliki tinggi 1,97 meter dan terus menjadi ancaman besar bagi Midtjylland. Ia benar-benar menjadi tambahan berharga bagi Ajax dan pengganti yang sangat baik untuk Kasper Dolberg. Ajax tampil tanpa ampun dan sangat efektif setelah tim tuan rumah mendapat kartu merah."