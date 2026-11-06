Surat kabar Denmark mengkritik keras FC Midtjylland sehari setelah kekalahan telak 1-6 dari Ajax pada fase grup Conference League. Di sisi lain, mereka memuji salah satu pemain Ajax yang tampil menonjol.

Tipsbladet menyebut hasil itu sebagai "penghinaan" bagi Midtjylland di pentas Eropa. Kjell Wätjen, yang diusir dari lapangan, menjadi sasaran kritik utama. "Apa sebenarnya yang ada di pikirannya ketika ia menjatuhkan Abdellah Ouazane? Tak lama sebelumnya, pemain asal Jerman itu menerima kartu kuning pertamanya, sehingga ia harus meninggalkan lapangan lebih awal. Bencana."

Nordin Bakker harus memungut bola dari gawangnya sebanyak enam kali saat menghadapi Ajax dan tak luput dari kritik media Denmark. "Penampilannya buruk, terutama saat Ajax mencetak gol yang mengubah skor menjadi 1-6. Namun, Bakker juga hampir tidak mendapat bantuan dari para beknya."

"Midtjylland harus melanjutkan pertandingan dengan sepuluh pemain pada babak kedua, tetapi tetap saja, Anda tidak boleh kebobolan lima gol setelah jeda melawan tim yang di atas kertas hanya sedikit lebih baik," demikian penilaian keras terhadap tim asuhan Mike Tullberg, yang masih belum meraih kemenangan pada fase liga Conference League.

Harapan sempat muncul setelah Friday Etim menyamakan kedudukan menjadi 1-1 pada menit ke-28. "Namun, harapan itu segera pupus. Tak lama setelah jeda, Tolu kembali tak mampu dihentikan di kotak penalti. Sejak saat itu, penderitaan Midtjylland dimulai. Penyerang asal Nigeria itu memainkan peran utama dalam kekalahan memalukan dari tim Belanda tersebut."

Bold tidak menyangka Ajax akan mencatatkan skor setelak itu. "Pada akhirnya, keadaan benar-benar lepas kendali. Oscar Gloukh mengubah skor menjadi 1-5 saat pertandingan masih menyisakan seperempat jam, sebelum Bakker melakukan blunder ketika Ajax memastikan hasil pertandingan."

Di sisi lain, surat kabar Denmark itu melontarkan pujian tinggi kepada Tolu. "Pemain bernomor punggung 9 yang kuat secara fisik itu memiliki tinggi 1,97 meter dan terus menjadi ancaman besar bagi Midtjylland. Ia benar-benar menjadi tambahan berharga bagi Ajax dan pengganti yang sangat baik untuk Kasper Dolberg. Ajax tampil tanpa ampun dan sangat efektif setelah tim tuan rumah mendapat kartu merah."