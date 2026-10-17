Persaingan untuk memperebutkan penghargaan pemain terbaik Asia memanas antara Salem Al-Dawsari, kapten Al Hilal, dan Firas Al-Buraikan, striker Al Ahli, setelah dukungan untuk nama terakhir mulai menguat di sejumlah opini media maupun publik, di tengah diskusi luas lewat platform "X", yang tidak hanya terbatas pada pendukung kedua klub, tetapi juga meluas ke para bintang masa lalu dan kalangan media yang menyatakan dukungan kepada striker Al Ahli dalam perlombaan penghargaan kontinental tersebut.

Meski Al-Dawsari memiliki rekam jejak istimewa setelah meraih penghargaan itu dua kali, pada 2022 dan 2025, pencapaian Al-Buraikan dalam periode terakhir membuatnya menjadi pesaing kuat untuk gelar tersebut, terutama setelah kontribusinya dalam membawa Al Ahli menjuarai Liga Champions Elite Asia untuk kali kedua secara berturut-turut, selain penampilan gemilangnya bersama timnas Arab Saudi di Piala Teluk Arab, yang ia akhiri sebagai pencetak gol terbanyak dengan tiga gol.

Saud Kariri memilih Al-Buraikan, meski berharap Al-Dawsari yang juara

Saud Kariri, mantan bintang Al Hilal, menjadi salah satu nama paling menonjol yang menjagokan striker Al Ahli, setelah ia menegaskan bahwa penghargaan bagi Al-Dawsari akan menjadi penutup sempurna bagi kariernya, namun ia menilai kriteria penilaian memberi keunggulan kepada Al-Buraikan dalam persaingan saat ini.

Kariri mengatakan, dalam penampilannya di jaringan kanal "Thmanyah": "Saya rasa Salem Al-Dawsari meraih penghargaan ini akan menjadi penutup terbaik bagi kariernya, tetapi berdasarkan angka-angka dan kriteria terkait musim lalu serta musim ini, saya melihat Firas Al-Buraikan layak mendapatkan penghargaan tersebut."

Pernyataan Kariri memiliki arti khusus karena datang dari salah satu nama yang identik dengan Al Hilal, di mana ia memisahkan antara kedudukan Al-Dawsari beserta pencapaian-pencapaian sebelumnya dengan penilaian atas apa yang ditampilkan para kandidat selama periode persaingan, dengan menganggap bahwa angka dan kriterialah yang seharusnya menentukan identitas pemenang.

Abdullah Falatah: Ini waktunya Firas Al-Buraikan

Di sisi lain, jurnalis Abdullah Falatah menyatakan dukungan terbukanya kepada striker Al Ahli, menegaskan bahwa suaranya akan diberikan kepada Al-Buraikan, sembari mengungkapkan keinginannya melihat pemain Arab Saudi baru menambahkan namanya ke dalam daftar peraih penghargaan Asia tersebut.

Falatah mengatakan, melalui jaringan kanal "Thmanyah": "Suara saya dalam penghargaan pemain terbaik Asia diberikan kepada Firas Al-Buraikan dan saya punya alasan-alasan sendiri, juga agar jumlah pemain Arab Saudi yang meraih penghargaan ini bertambah. Saya melihat Firas adalah yang paling layak meraihnya dan ini waktunya Firas."

Pernyataan Falatah mencerminkan sisi lain dari persaingan ini, sebab dukungannya kepada Al-Buraikan tidak hanya terkait dengan apa yang ditampilkan pemain tersebut bersama Al Ahli dan timnas, tetapi juga dengan keinginannya memperluas daftar bintang Arab Saudi yang menjuarai penghargaan itu, setelah sebelumnya Al-Dawsari meraihnya dua kali.

Al-Sahlawi dan Al-Shamrani bergabung dalam daftar pendukung

Mohammad Al-Sahlawi, mantan striker timnas Arab Saudi, juga mengungkapkan harapannya agar Al-Buraikan memenangi penghargaan tersebut dalam penampilannya di program "Nadina", seraya menunjukkan bahwa Al-Dawsari sudah pernah meraihnya, dan bahwa kesempatan ini bisa menjadi momen yang tepat untuk memberikan pengakuan itu kepada striker Al Ahli.

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Al-Sahlawi mengatakan: "Salem Al-Dawsari sudah pernah meraih penghargaan pemain terbaik, dan saya berharap Firas yang meraihnya kali ini."

Nasser Al-Shamrani, mantan bintang sepak bola Arab Saudi, juga menyampaikan prediksinya bahwa Al-Buraikan akan menjuarai penghargaan tersebut dalam penampilannya di program "Dawrina Ghair", sehingga ia bergabung dalam daftar nama-nama yang menjagokan striker Al Ahli dalam perlombaan ini, di tengah berlanjutnya perdebatan soal kelayakan masing-masing pemain untuk meraih gelar tersebut.

Di antara angka, pencapaian, dan opini media, Al-Buraikan kini menjadi pesaing yang hadir dengan kuat di hadapan Al-Dawsari, setelah mendapat dukungan dari sejumlah nama terkemuka di dunia olahraga Arab Saudi.





Dan dengan semakin dekatnya waktu pengumuman pemenang, keputusan akhir tetap bergantung pada kriteria penghargaan dan penilaian penampilan para kandidat selama periode penilaian, sementara persaingan terus berlanjut antara kapten Al Hilal yang mengincar pencapaian ketiga dan striker Al Ahli yang berupaya menuliskan namanya untuk kali pertama dalam daftar peraih penghargaan.