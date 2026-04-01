Media Belgia sepakat mengenai penampilan perdana Mika Godts sebagai pemain inti di tim nasional

Surat kabar Belgia sependapat mengenai debut Mika Godts sebagai starter sehari setelah pertandingan antara Belgia dan Meksiko (1-1). Penyerang Ajax ini untuk pertama kalinya diturunkan sebagai starter bersama Timnas Belgia pada Selasa malam hingga Rabu dini hari.

Godts masuk dalam susunan pemain awal dan berkesempatan menunjukkan kemampuannya bersama, antara lain, Kevin De Bruyne, Axel Witsel, dan Lois Openda. Pada menit ke-63, pemain sayap kiri ini digantikan oleh Jeremy Doku.

Belgia menjalani laga persahabatan yang cukup monoton. Setelah 18 menit pertandingan, Meksiko membuka skor melalui mantan pemain Ajax, Jorge Sánchez. Belgia tampil tajam setelah istirahat dan langsung menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Dodi Lukebakio masuk dari sisi kanan dan melengkungkan bola dengan kaki kirinya secara indah ke sudut jauh.

Media Belgia menyimpulkan bahwa peran Godts sangat minim, yang dalam penilaian gabungan dari antara lain De Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen, dan Het Belang van Limburg tidak mendapat nilai lebih dari 4.

“Mika Godts mencoba beberapa kali menggiring bola melewati lawan langsungnya, yang sering berujung pada kehilangan bola. Ia tidak dapat mengulangi penampilan bagusnya saat masuk sebagai pemain pengganti melawan AS,” tulis media tersebut.

Dari laporan pertandingan Het Laatste Nieuws juga terlihat jelas bahwa penampilan Godts tidak banyak membawa kegembiraan. “Dribel Godts yang gagal di wilayah sendiri membuka peluang baru bagi Meksiko,” demikian catatan surat kabar tersebut pada menit ke-33 pertandingan.

Selain itu, dalam analisisnya, De Standaard juga hampir tidak memberikan penilaian positif terhadap Godts. “Pemain sayap Ajax itu beberapa kali mencoba menggiring bola dengan gaya khas Belanda, tetapi tidak mampu melewati lawannya, Jorge Sánchez. Satu-satunya momen di mana ia tampil baik adalah ketika, setelah menerima umpan dari Kevin De Bruyne, ia langsung mengoper bola kepada Maxim De Cuyper. Sayangnya, tendangan De Cuyper melebar.”