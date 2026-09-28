Media Belgia menarik kesimpulan yang sama tentang pelatih tim nasional Mark van Bommel setelah dua pertandingan

Di Belgia, orang-orang tampaknya sudah sepenuhnya yakin dengan Mark van Bommel. Pelatih asal Belanda itu kalah 0-1 dari Prancis dalam laga keduanya sebagai pelatih tim nasional Belgia, tetapi media Belgia tetap memuji habis cara tim itu menampilkan diri.

Setelah kemenangan 2-0 atas Italia pekan lalu, pada Senin malam Belgia kembali lama terlihat berpeluang meraih hasil, andaikan Michael Olise tidak melepaskan satu-satunya gol pertandingan sesaat sebelum waktu berakhir. Sebuah kekecewaan bagi Van Bommel, yang tetap mendapat pujian.

“Satu kesimpulan, setelah dua laga internasional pertama di bawah Mark van Bommel: datanglah tepat waktu ke stadion. Atau pastikan Anda sudah siap duduk di sofa, karena sejak detik pertama ‘gas langsung diinjak’ terlepas dari siapa lawannya,” simpul Het Laatste Nieuws, setelah dua pertandingan pertama Van Bommel sebagai pelatih tim nasional.

“Hal yang menyenangkan dari Mark van Bommel adalah dia tidak gentar. Sehebat apa pun Prancis terbukti lebih unggul secara teknis, saat mereka membangun serangan Belgia berdiri di garis tengah. Satu lawan satu. Dua tahun lalu Belgia menonjol karena kehati-hatian dan rasa takut, tetapi sekarang setidaknya tim ini berani. Mereka tidak masuk ke bunker perlindungan. Juga tidak membangun tembok pertahanan penuh karung pasir. Atau beralih ke pertahanan lima pemain. Sebaliknya.”

Setelah dua pertandingan, orang-orang tampaknya sudah benar-benar jatuh hati pada Van Bommel. “Beginilah cara Anda memenangkan hati satu bangsa. Untuk itulah Anda rela menghadapi kemacetan di Brussels Ring pada Senin malam. Atau sebagai anak-anak, untuk sekali ini boleh tidur lebih larut sedikit - sekali saja tak mungkin berbahaya, kan, ayah dan ibu? Apakah semuanya berjalan sempurna? Tidak. Tetapi Setan Merah menghibur. Mereka tidak gentar,” tulis HLN.

“Di Stadion Raja Baudouin yang penuh sesak, Setan Merah melakukan persis apa yang diminta pelatih tim nasional Mark van Bommel dari mereka: menekan lawan dengan keberanian penuh, sambil sepenuhnya percaya pada peluang mereka sendiri,” tambah de Standaard.

“Kekalahan pertama untuk Mark van Bommel. Meski begitu, sang pelatih tim nasional berhasil merebut hati publik,” tulis Het Nieuwsblad. “Penunjukan Mark van Bommel sebagai pelatih tim nasional memang menimbulkan dampak: ada saus Belanda yang kental dituangkan ke atas Setan Merah.”

Van Bommel sendiri juga tidak kecewa. “Saya mengatakan kepada para pemain bahwa saya tidak bisa menyalahkan mereka atas apa pun. Jika Anda melihat seberapa cepat mereka menyerap cara bermain kami, mereka melakukannya dengan sangat baik. Detail-detail kecil yang menentukan apakah Anda menang atau tidak. Di Piala Dunia juga begitu. Tetapi kami berada di jalan yang benar. Di satu sisi saya puas, di sisi lain kami memang kalah dalam pertandingan ini.”