Media Belgia melontarkan kritik tajam menyusul kekecewaan terbaru: 'Setelah Trump, Belgia pun salah menilai Iran'

Belgia juga gagal meraih kemenangan dalam pertandingan Piala Dunia keduanya melawan Iran (0-0) pada hari Minggu, dan kini harus meraih tiga poin saat menghadapi Selandia Baru untuk lolos ke babak gugur. Het Nieuwsblad dan Sporza sangat kritis terhadap De Rode Duivels.

Secara teori, Belgia beruntung dalam undian Piala Dunia dengan Mesir, Iran, dan Selandia Baru sebagai lawan. Setelah bermain imbang melawan Mesir (1-1) dan kini juga melawan Iran, tim asuhan pelatih kepala Rudi García berada di bawah tekanan besar dan harus mengalahkan Selandia Baru pada 27 Juni.

“Sebuah film B yang buruk di Hollywood,” tulis Het Nieuwsblad. “De Rode Duivels kembali hanya mampu bermain imbang 0-0 melawan Iran di Los Angeles. Skenario mengerikan pun terjadi: Lukaku dan De Bruyne kehilangan ritme, Doku absen, dan Ngoy mendapat kartu merah.”

"Belgia harus lolos pada Sabtu ini dalam pertandingan hidup-mati melawan Selandia Baru. Siapa yang menyangka? Seseorang bisa saja salah perhitungan saat menghadapi Iran. Bukankah begitu, Donald?", media tersebut menyindir Presiden AS Trump dan perang di Timur Tengah.

"Bangsa Iran lebih tangguh dan yang diperkirakan banyak orang. Tim Belgia pun salah perhitungan—setidaknya dalam hal olahraga—terhadap tim Iran. Belgia, yang bermain dengan sepuluh orang di kuarter terakhir setelah Nathan Ngoy mendapat kartu merah, menciptakan sedikit peluang melawan Iran, yang hampir mencetak gol melalui gol yang dianulir karena offside."

"Para Red Devils harus berhati-hati agar tidak menapaki 'Boulevard of Broken Dreams' di Los Angeles ini. Pertandingan ini tampak seperti laga di mana segalanya bisa berantakan. Iran terutama menunggu situasi bola mati dan serangan balik," tulis Het Nieuwsblad, yang mengarahkan kritiknya kepada Thomas Meunier.

"Dia lebih dari sekali kalah dalam duel, dan saat Khanaani melepaskan tembakan ke gawang, dibutuhkan penyelamatan luar biasa dari Courtois untuk menyelamatkan Belgia. Di tribun, anak-anak Kevin De Bruyne hampir tak berani menonton lagi. Ketegangan terasa begitu mencekam."

Sporza melihat Belgia tiba-tiba terjebak dalam situasi yang menegangkan. “Setan Merah juga gagal menang dalam laga Piala Dunia kedua mereka. Melawan Iran yang tangguh, para pemain Belgia kesulitan menembus pertahanan lawan dan beberapa kali lolos dari bahaya, hingga Nathan Ngoy melakukan pelanggaran fatal dan mendapat kartu merah.”

"Dengan sepuluh pemain, mereka masih melancarkan serangan akhir yang (lemah). Tanpa hasil, namun dengan konsekuensi. Setelah skor 0-0, Iblis Merah semakin kehilangan kendali atas nasib mereka di grup." Mesir dan Selandia Baru akan bertanding pada pukul 03.00. Pemenang pertandingan tersebut akan memimpin klasemen grup.

"DJ stadion di Los Angeles memiliki selera waktu yang tepat. Lagu 'Living on a Prayer' dari Bon Jovi menggema dari ratusan speaker selama jeda hidrasi pertama. Di Kota Malaikat, VAR beberapa menit sebelumnya telah menjadi malaikat penyelamat bagi Setan Merah."

"Hampir seperti anak-anak, mereka terkejut oleh taktik yang sudah dipersiapkan Iran saat tendangan bebas. Di layar raksasa beresolusi 80 juta piksel, terlihat para Setan Merah saling mengumpat. Untungnya, pantat Taremi mencegah Setan Merah kembali tertinggal di Piala Dunia ini."

Belgia pun gagal memanfaatkan gol Taremi yang dianulir dan tampaknya hanya memiliki peluang kecil untuk menjadi juara grup. Juara grup tersebut secara virtual akan berhadapan dengan Republik Ceko, dan di babak berikutnya dengan Amerika Serikat atau Bosnia dan Herzegovina.

Tim peringkat kedua di grup ini akan bertanding secara virtual melawan Australia, dan pemenang pertandingan tersebut kemungkinan besar akan berhadapan dengan juara dunia bertahan, Argentina. Singkatnya, hasil imbang melawan Iran tampaknya juga akan berdampak besar pada perjalanan Belgia di turnamen ini, bahkan jika mereka lolos ke babak selanjutnya.