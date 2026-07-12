Media asing tak henti-hentinya membicarakan kartu merah kontroversial yang diterima Embolo: 'Dia merusak segalanya'

Selama pertandingan perempat final antara Argentina dan Swiss (3-1), Breel Embolo mendapat kartu merah yang sangat kontroversial. Akibat keputusan tersebut, Argentina bermain dengan keunggulan jumlah pemain selama sebagian besar pertandingan. Media luar negeri ramai memperbincangkan momen tersebut.

Leandro Paredes awalnya mendapat kartu kuning karena menjatuhkan Embolo. Wasit João Pinheiro kemudian dipanggil ke layar oleh VAR. Dari tayangan ulang terlihat bahwa Embolo sudah terjatuh ke tanah sebelum terjadi kontak dengan Paredes.

Kartu kuning yang diberikan kepada pemain Argentina itu pun dicabut. Sebagai gantinya, Embolo mendapat kartu kuning karena melakukan diving. Karena penyerang Swiss tersebut sudah dihukum pada babak pertama akibat pelanggaran terhadap Paredes, hal itu berarti kartu kuning keduanya dan akibatnya ia mendapat kartu merah.

The Athletic menekankan bahwa FIFA menerapkan interpretasi yang luas terhadap aturan mengenai “persoonsverwisseling”. Hal itu membuat keputusan tersebut kontroversial menurut media Amerika tersebut, meskipun wasit bertindak sesuai aturan.

“Ironisnya, insiden tersebut tidak akan bisa dievaluasi jika wasit tidak memberikan kartu kuning kepada Paredes. Aksi diving Embolo saja tidak cukup untuk memicu intervensi VAR. Kartu kuning harus terlebih dahulu diberikan kepada Paredes agar protokol tersebut berlaku,” tulis The Athletic.

Surat kabar Spanyol AS lebih kritis dan mempertanyakan cara pengambilan keputusan tersebut. “Cara dingin dalam pengambilan keputusan itu kembali menimbulkan kesan bahwa, begitu ada keraguan sedikit pun, keputusan akan menguntungkan Argentina.” Marca juga menyebut situasi tersebut kontroversial. “Meskipun aturan tersebut merupakan langkah maju yang penting bagi wasit, penerapannya tetap kontroversial.”

Lembaga penyiaran publik Swiss, SRF, menyatakan bahwa kartu merah tersebut benar-benar melumpuhkan tim nasional. “Terkadang memang sangat bermanfaat untuk membaca peraturan dengan saksama. Seandainya Embolo melakukannya sebelum Piala Dunia, mungkin ia tidak akan tergoda untuk melakukan aksi diving yang canggung seperti itu.” SRF menyebut keputusan tersebut secara teknis benar, namun pada saat yang sama sangat berat. “Keputusan yang tepat secara teknis, namun sangat keras.”

Eurosport Prancis sangat kritis terhadap penampilan Embolo. “Aksi diving yang konyol dan kepergian dengan air mata: Embolo merusak segalanya,” demikian judulnya. Media tersebut juga tidak mengerti tindakan Embolo. “Apa yang sebenarnya ada di pikirannya? Dia terjatuh ke tanah tanpa alasan yang jelas dan menyentuh kaki Paredes.”

Majalah Kicker dari Jerman memilih judul: “Air mata Embolo.” Gazzetta dello Sport dari Italia juga menyoroti penyerang asal Swiss tersebut. “Dia meninggalkan lapangan dengan marah dan menangis.” Surat kabar olahraga Italia itu menyebut kartu merah tersebut terlalu berat dan mempertanyakan momen ketika VAR turun tangan. “Insiden yang banyak dibicarakan itu sebagian dimungkinkan oleh aturan baru.”