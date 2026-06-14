Media asing tak henti-hentinya membicarakan Ismael Saibari setelah laga Piala Dunia melawan Brasil

Ismael Saibari mencetak gol indah melalui tendangan lob saat melawan Brasil. Media asing memuji pemain PSV ini habis-habisan setelah laga Piala Dunia yang berakhir imbang 1-1.

Gelandang ini menjadi sorotan utama Bayern München. BILD menekankan mengapa ia bisa menjadi aset berharga bagi Der Rekordmeister. “Berdasarkan penampilannya, Saibari memiliki potensi untuk menjadi pemain Bayern, yang juga ia buktikan dalam pertemuan langsung saat mencetak gol penyeimbang spektakuler di Liga Champions pada Januari.”

Media Jerman tersebut juga sangat memuji golnya melawan tim Brasil. “Ia melambungkan bola dengan elegan melewati Alisson Becker ke gawang yang kosong. Namun, target Bayern ini memberikan pukulan telak bagi Brasil.” BILD juga memperkirakan bahwa harga jual Saibari tidak akan turun berkat penampilannya di Piala Dunia.

Di Inggris pun, pemain PSV ini tidak luput dari perhatian. “Saibari mencetak gol dengan tendangan lob yang indah dan membawa Maroko unggul. Ia mungkin akan pindah ke Bayern musim panas ini, setelah mencetak 19 gol dan memberikan 9 assist untuk PSV musim ini,” tulis The Telegraph.

Sky Sports melihat gol tersebut sebagai bukti kelas yang tinggi. “Dia mengontrol bola, tetap tenang, dan memancing Alisson keluar dari gawangnya, lalu dengan tenang melambungkan bola di atasnya. Itu adalah contoh sempurna dari ketenangan dan kelas sang kejutan Maroko.”

Marca melihat bagaimana Saibari berada dalam posisi bebas saat mencetak gol pembuka. “Bakat sang penyerang mengubah tendangan chip menjadi gol.” Menurut surat kabar Spanyol tersebut, para pemain Brasil kesulitan menghadapi ancaman dari Maroko.

“Neil El Aynoui, Brahim Diaz, dan Saibari menjadi ancaman di sekitar kotak penalti dan menciptakan beberapa momen menegangkan, namun tanpa memaksa Alisson melakukan penyelamatan,” kata Marca.