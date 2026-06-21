Media asing semuanya mengajukan pertanyaan yang sama setelah penampilan gemilang Tim Oranje di Piala Dunia

Media asing membanjiri pujian setelah kemenangan telak 5-1 Belanda atas Swedia. Tim asuhan pelatih nasional Ronald Koeman ini bahkan di beberapa tempat disebut-sebut sebagai kandidat juara dunia.

Menurut surat kabar Spanyol Marca, Oranje telah menghilangkan keraguan yang semula muncul. Timnas Belanda semakin meyakinkan, demikian penilaian setelah dua pertandingan di Grup F.

AS menggambarkan Brian Brobbey yang tampil gemilang sebagai 'pria yang menghancurkan Swedia'. Surat kabar Spanyol itu menilai bahwa para penyerang Oranje memanfaatkan kehadiran striker yang mencetak dua gol di Houston tersebut secara optimal. ''Dia menarik para bek seperti nyamuk yang terpikat lampu.''

La Gazzetta dello Sport menyebut penyerang Oranje itu ‘The Beast’ dan langsung memberikan saran kepada Brobbey. “Dia tampil begitu dominan sebagai penyerang melawan Swedia sehingga sebenarnya dia harus menghapus angka 1 dari nomor punggungnya dan hanya mempertahankan angka 9.”

Surat kabar Italia itu meyakini Belanda bisa melaju jauh di Piala Dunia ini. “Apakah Belanda bisa menjadi juara dunia? Pertanyaan itu kini bisa dijawab dengan ‘ya’.”

Menurut The Guardian, Koeman membuktikan keputusannya dengan menurunkan Brobbey. “Dia dengan cepat membuat pelatih tim nasional yang sedang berada di bawah tekanan itu tampak seperti seorang jenius.” Brobbey sulit dihentikan oleh para bek Swedia berkat “perpaduan antara kekuatan, teknik, dan kemampuan penyelesaian akhir.”

Koeman harus menjadikan Brobbey sebagai penyerang utamanya, demikian saran The Athletic kepada pelatih timnas tersebut. “Setelah pertandingan melawan Jepang, muncul pertanyaan apakah tim asuhan Koeman memiliki kualitas yang cukup untuk memenangkan Piala Dunia. Jika raksasa Eropa ini mampu mempertahankan level permainannya, mereka akan menjadi kandidat serius untuk merebut gelar.”

“Dengan Brian Brobbey, Koeman telah menemukan nomor 9-nya. Dia adalah pemain yang bisa dijadikan poros bagi Koeman dalam membangun timnya. Dari segi pertahanan, Belanda masih harus melakukan perbaikan,” demikian disebutkan merujuk pada pertahanan yang terkadang goyah saat melawan Swedia.

''Belanda, yang dikenal sebagai tim yang tiga kali menjadi runner-up, sering dianggap hanya sebagai pemain pendukung di Piala Dunia. Namun, Koeman bertekad untuk mengantarkan timnya menuju kejayaan tertinggi,'' demikian BBC juga memperhitungkan kemungkinan kemenangan Oranje di Piala Dunia.