Kemungkinan pertandingan Piala Dunia antara Tunisia dan Belanda akan dimulai lebih lambat atau ditunda karena cuaca semakin besar. Kansas City, tempat pertandingan tersebut digelar, akan dilanda cuaca buruk dalam beberapa jam ke depan.

Pada hari Rabu, sudah diketahui bahwa prakiraan cuaca tidak terlihat baik. Kini telah ada pembaruan, antara lain dari stasiun televisi lokal KCTV5.

Pembaruan tersebut menunjukkan bahwa antara pukul 16.00 dan 19.00 waktu setempat, di dalam dan sekitar Kansas City akan terjadi badai petir, hujan lebat, kilat, dan hembusan angin kencang. Pertandingan seharusnya dimulai pada pukul 18.00 waktu setempat.

Saat ini, tampaknya badai yang terjadi selama pertandingan akan lebih hebat daripada yang diperkirakan semula. Bahkan pada malam hari, ada kemungkinan sebesar 60 hingga 70 persen bahwa badai petir disertai hujan lebat dan kilat akan terus berlanjut.

Saat ini hujan sudah turun di Kansas City. Menurut Fox4 News Kansas City, FIFA Fan Festival sudah ditutup pada pukul 14.00 karena peringatan cuaca buruk yang diumumkan. Penutupan ini lebih awal dari yang direncanakan.

Awal pekan ini, pertandingan antara Prancis dan Irak juga sempat dihentikan sementara karena adanya badai petir di sekitar stadion. Secara total, pertandingan tersebut mengalami penundaan sekitar dua jam.

FIFA tidak mau mengambil risiko apa pun terkait cuaca buruk pada Piala Dunia kali ini. Jika kilat terdeteksi dalam radius tiga belas kilometer di sekitar stadion, pertandingan harus dihentikan selama tiga puluh menit. Setiap kali kilat terdeteksi kembali, hitungan waktu dimulai dari awal.